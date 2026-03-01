我是廣告 請繼續往下閱讀

▲科爾（Steve Kerr）始終無法信任庫明加，被認為是後者與勇士分道揚鑣的關鍵人物。（圖／美聯社／達志影像）

NBA金州勇士交易截止日前終於送出23歲年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），後者轉戰亞特蘭大老鷹後傷癒復出，打出全明星身手，前名宿亞瑞納斯（Gilbert Arenas）近期在節目上看好庫明加會迎來大爆發，還怒警告勇士總教練科爾（Steve Kerr），「你到時最好帶種一點，別派人包夾他，否則這只會讓你們看起來像是一個軟弱的團隊。」庫明加休賽季與勇士簽下2年延長合約，開季經過幾場先發實驗後，仍失去科爾信任，不僅淪為邊緣球員，甚至有多場遭到DNP對待，最終於交易截止日前被勇士送往老鷹，換取明星中前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。轉往老鷹的庫明加歷經6場休戰後，於2月25日迎來首秀，替補上場24分鐘就以12投9中數據，超高效砍下27分、7籃板、4助攻與2抄截，下一戰打先發同樣有17分、9籃板與3助攻演出，表現與勇士時期判若兩人。一直以來都表態勇士應該重用庫明加的前巫師隊傳奇球星亞瑞納斯，近日於節目上聊到勇士即將在本月21日作客亞特蘭大，屆時將是庫明加首次交手老東家，亞瑞納斯再度表達忿忿不平的情緒，甚至斷言庫明加即將打爆勇士。「現在大家都對庫明加表現感到欣慰，除了科爾吧，我想。」亞瑞納斯將炮火對準勇士總教練科爾，「當初格林（Draymond Green）取代大衛李（David Lee）、後者還是一個明星球員，但你這次並沒有做出一樣的事，來讓球隊迎接世代交替。」亞瑞納斯直言，科爾錯誤判斷最終會讓他自食惡果，「庫明加還如此年輕、有未來性。相信我，他會把你曾對他做的事情，當作成長的動力。」隨後亞瑞納斯一度講到情緒上來，甚至強調是以前NBA球員身分發言，「你有種不要包夾他，不論他面前的防守者是誰，直接來（Check Up）！然後你就等著看他打爆勇士。」「他會對你們予取予求，但我奉勸你，有種就不要包夾他。」亞瑞納斯最後說，「你不是說他一文不值嗎？別包夾他，否則這會讓你們看起來像是一個軟弱的團隊。」