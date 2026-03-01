我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA洛杉磯湖人當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）日前面對奧蘭多魔術賽後，一句「我可不是卡佩拉（Clint Capela）」言論，引發外界爭議，前湖人傳奇球星、ESPN球評歐尼爾（Shaquille O'Neal）稍早於節目上怒噴大實話，「你跟詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）同隊，還想著大量出手？」，隨後直言，艾頓就是不夠努力，在場上不夠積極，根本沒有抱怨本錢。湖人日前輸給魔術後，艾頓賽後休息室受訪時直言「他們想把我塑造成卡佩拉，但我可不是卡佩拉。」，等同直接在公眾媒體上，表達對自身角色定位上的不滿。後續湖人其他球員、教練團都未對此事評論，不願意讓內部風波被搬上檯面，ESPN節目稍早幾位主持人也談及此事，歐尼爾就分析道，「卡佩拉之所以是卡佩拉，是因為他每場都拼命打。艾頓也是角色球員。」歐尼爾隨後向艾頓喊話，「你跟詹姆斯和唐西奇同隊，還想著大量出手？把掩護擋好、搶籃板、跑起來，自然就有機會。6、7次順下接應，就能進帳12分了，再衝幾次快攻，就是18分。我不想聽藉口。你的問題就是打得不夠努力、不夠穩定。 」湖人例行賽如今還剩下24場，目前34勝24敗暫居西區第6，還有機會爭取到前4主場優勢，「如果能拿到主場優勢，季後賽什麼都有可能發生。但艾頓必須站出來，別抱怨，先把你的角色定位打到極致。」