邁阿密熱火隊今（1）日在主場以115：105擊退休士頓火箭隊，止住二連敗。此役除了場上激烈的攻防，熱火明星後衛赫洛（Tyler Herro）與火箭超級巨星杜蘭特（Kevin Durant）在第一節爆發的激烈口角衝突，更成為全場焦點。儘管雙方一度險些發生肢體接觸並各領一次技術犯規，但賽後兩人相擁致意，赫洛也在受訪時說道：「這就是競爭，這是我打球的目的，我熱愛這種與世界最強球員對抗的感覺。」因肋骨傷勢缺席15場比賽後，赫洛在近4場原以替補身分出賽。然而因隊友鮑威爾（Norman Powell）腹股溝受傷，赫洛此役重返先發陣容。或許是累積多時的求勝慾望，赫洛開賽後表現積極，與杜蘭特頻頻發生肢體接觸，兩人火氣也隨之攀升。衝突發生在第一節一次暫停後，赫洛與杜蘭特不斷向對方叫囂，杜蘭特甚至一度激動到需要隊友架開，裁判最終對兩人各吹判一次技術犯規。赫洛賽後向《ClutchPoints》透露了衝突內容：「他（杜蘭特）當時一直對我說：『你根本守不住我』，我也回敬了他幾句。但這就是競爭，這是我打球的目的，我熱愛這種與世界最強球員對抗的感覺。」熱火隊在接連輸給公鹿與 76 人後，全隊士氣低迷，隊長阿德巴約（Bam Adebayo）曾公開質疑球隊的拚勁。赫洛表示，他這場比賽是有意識地想要帶來一些「強悍的態度」。當記者追問赫洛到底回噴了什麼讓「死神」如此不悅？赫洛笑說：「去問凱文（杜蘭特）吧！」「我覺得我們在密爾瓦基跟費城打得太溫和了，沒有那種硬氣，」赫洛說道，「當時我們落後10分，我只是想點燃火花，當我們展現出這種競爭的鋒芒時，才是我們最強大的狀態。」杜蘭特賽後也與赫洛擁抱致意，並對媒體表示：「那些對話就只是場上的話，我們之間充滿尊重。」今日繳出24分、11籃板的熱火隊長阿德巴約（Bam Adebayo）也對此表示肯定：「這就是競爭者該有的樣子。我們私下打全場鬥牛時火氣更旺，只是你們沒看到而已。這種高張力的對抗能激發出大家的鬥志，最終最強的隊伍會勝出。」赫洛此役也貢獻了高效的18分，其中投籃12投8中。拿下這場勝利後，邁阿密熱火戰績提升至32勝29敗，暫居東區第八。接下來，熱火將接連迎戰布魯克林籃網隊，力拚戰績持續攀升。