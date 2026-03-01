中央氣象署表示，今（1）日東北季風減弱，各地白天氣溫回升，開工日有鋒面靠近，下周二元宵節鋒面通過加上東北季風增，是雨勢最明顯的一天，全台都有降雨機會，尤其是西半部要留意局部雷雨以及較大雨勢，下周三起水氣稍減，不過仍是有偶陣雨的天氣型態，放晴要等到周六。
今日天氣：周日短暫回溫！東北部有短暫陣雨
今天（1日）東北季風減弱，各地白天氣溫回升，高溫普遍可以來到25至30度，而早晚各地低溫約18至21度，感受稍涼；天氣方面，華南雲雨區持續東移至臺灣，各地雲量仍多，但整體水氣稍減，北部、東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，中部地區及南部山區也有零星短暫陣雨，南部平地則為多雲的天氣。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門
明天天氣：開工日鋒面雨靠近！水氣增多
鋒面影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。
台灣各地及澎湖低溫16~23度，金門17度，馬祖13度；高溫預測，臺灣各地及澎湖25~31度，金門24度，馬祖20度。
一周天氣：元宵節雨勢最大！整周都濕噠噠
下周二元宵節東北季風增強，華南雲雨區東移帶來較多水氣，是下周降雨最明顯的一天，西半部有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨。
下周三水氣減少，不過仍有華南雲系移入，各地還是有降雨機會，不過雨量變少，降雨集中在北部、東半部地區、中南部山區，中南部平地有零星短暫陣雨，可見陽光；下周四東北季風減弱，天氣轉好，中南部陽光有機會露面，不過北部、東半部、中南部山區、恆春半島仍有雨。
周五東北季風減弱，雨勢趨緩，迎風面仍有雨，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地為多雲到晴。周六水氣又更少，剩下基隆北海岸、東半部、恆春半島、北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。
資料來源：中央氣象署
