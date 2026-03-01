我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列28日向伊朗發動大規模空襲，伊朗隨即展開還擊。杜拜國際機場（Dubai International Airport）傳出疑似遭伊朗攻擊。有消息指出，有四人在事件當中受傷。根據路透社等外媒報導，杜拜媒體辦公室表示，有四名機場員工在事件當中受傷。杜拜媒體辦公室在社群平台X（舊稱推特）上表示，杜拜機場證實，杜拜國際機場的一個候機大廳在事件中受到輕微損壞，但事件已迅速得到控制。」該辦公室未提供更多細節。聲明指出，緊急應變小組已立即啟動，並正與相關部門協調處理情況。四名受傷的員工已獲得必要的緊急醫療救助。流傳在社群媒體的影片畫面顯示，機場內部煙霧瀰漫，許多人倉皇離開大樓。另有目擊者描述救護車疾馳趕往機場的場景。稍早在美以聯合攻擊、伊朗進行反擊之後，中東形勢緊張下，多間航空公司取消部份來往中東的航班，其中杜拜國際機場在官網上發出公告指出，所有航班營運均已暫停，直至另行通知，旅客請勿前往機場，並建議直接聯絡航空公司，以取得最新航班資訊。杜拜機場是世界上最繁忙的機場之一，也是中東地區的主要航空樞紐，在2025年旅客量創下9520萬人次新高。