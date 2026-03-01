我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊在今（1）日對陣洛杉磯湖人隊的關鍵比賽中，傷兵名單再添一人。儘管明星大前鋒德雷蒙德格林（Draymond Green）於本場比賽復出，但勇士隊不僅開賽即陷入苦戰，二輪新秀小將理查德（Will Richard）更在比賽中因右腳踝扭傷提前退場，對戰力吃緊的勇士隊而言無疑是雪上加霜。加上已經在傷兵名單中的柯瑞（Stephen Curry）等4人，勇士傷兵情況已嚴重影響戰力。比賽於勇士主場大通銀行中心點燃戰火，湖人隊開局便展現強大侵略性，打出一波10：2的攻勢。勇士隊此役防守端表現低迷，前8分鐘就被湖人攻下25分，首節結束以20：33大幅落後。進入次節，戰況愈發懸殊，湖人隊在該節中段就已投進9顆三分球，一度將領先優勢擴大至21分。雖然勇士隊隨後試圖透過轉換進攻追分，將分差拉回至12分，但詹姆斯（LeBron James）展現老牌巨星實力，半場便個人獨拿20分，率領湖人以65：47領先進入下半場。在勇士隊急需追分之際，今日改由替補出發的小將理查德在僅上場約5分鐘後，便因右腳踝扭傷被迫退出比賽。他在退場前留下4分、1籃板及1阻攻的數據。球團隨即確認他本場比賽不會回歸，後續將持續觀察其傷勢，以評估是否能出席週一對陣快艇隊的賽事。勇士隊目前正深陷嚴重的傷病危機，核心成員柯瑞、巴特勒（Jimmy Butler）、賽斯柯瑞（Seth Curry）以及波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）皆處於缺陣狀態。儘管面臨前所未有的傷兵壓力，總教練科爾（Steve Kerr）近期不得不倚重陣中年輕球員。除了理查德之外，穆迪（Moses Moody）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在主力缺陣期間皆有顯著貢獻，不僅維持了球隊的競爭力，也向球團證明了他們在全員回歸後仍能扮演關鍵角色。隨著理查德受傷缺陣，預計裴頓（Gary Payton II）與斯賓塞（Pat Spencer）將負擔更多場上時間以填補戰力缺口。