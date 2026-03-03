我是廣告 請繼續往下閱讀

根據NBA資深記者西蒙斯（Bill Simmons）報導，波士頓塞爾提克當家球星塔圖姆（Jayson Tatum），即將於週六迎戰達拉斯獨行俠比賽中回歸，他去年5月東區準決賽上才遭遇右腳阿基里斯腱斷裂重傷，後續經過手術、復健，最後僅用不到1年、將近9個月就火速回歸戰場，消息一出球迷也很驚訝，「才用不到1年？」、「那歐文（Kyrie Irving）呢？怎麼直接宣布關機了」西蒙斯稍早於節目上透露，「一切跡象表明，塔圖姆可能在周六塞爾提克對戰獨行俠時復出。」，讓外界大感吃驚。他去年東區準決賽G4，於交手尼克第四節無直接碰撞下受傷，隨後確認為阿基里斯腱斷裂。受傷後不到12小時，塔圖姆便在紐約完成手術，由名醫Dr. Martin O'Malley操刀，原以為得邁入漫長復健期，但塔圖姆在受傷僅4個月後的去年底，就於個人社群上曝光站立投籃的訓練影片，另根據ESPN上月報導，塔圖姆已進入復健最後階段，開始與教練團進行有限度的5對5對抗訓練。看到塔圖姆阿基里斯腱斷裂重傷，僅休養9個月就進入復出階段，也讓不少球迷提出，為何歐文本季直接宣告關機。歐文去年3月面對國王比賽中同樣在無碰撞下倒地，為左膝前十字韌帶（ACL）撕裂傷，上月直接宣告本季高掛免戰牌。除了傷勢不同之外，另有陰謀論說法稱，獨行俠同樣不希望歐文復出，主因在於他們本季21勝39敗戰績已無緣季後賽，面對2026年選秀大年全力「坦克」拚更高順位，與塞爾提克至今41勝20敗、高居東區第2，在季後賽大有可為的情況截然不同。