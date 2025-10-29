我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡瑞雪在范姜彥豐貼文底下留言力挺。（圖／蔡瑞雪 IG @snowbabyq）

▲粿粿（左）和范姜彥豐（右）婚姻觸礁，男方更指控粿粿出軌王子，掀起輿論。（圖／粿粿 IG @meigo.c）

演員范姜彥豐今（29）日於社群公開重磅爆料，直指妻子與王子（邱勝翊）婚內出軌，痛批兩人道德淪喪，消息一出在演藝圈掀起軒然大波。事件延燒之際，藝人蔡瑞雪也出面留言力挺范姜，坦言自己也經歷過，直言「劈腿真的很不可取。」對於這起婚變風波，藝人蔡瑞雪也在社群上公開留言，「從拍戲合作認識你到現在，一直都知道你是很棒的老公，很愛老婆，很專情。聽到這些事真的很心疼你，劈腿真的很不可取。我前陣子也經歷過，希望你趕快好起來！」蔡瑞雪簡短卻真摯的文字，引來不少網友關注，粉絲紛紛在留言下方表示同感，「撕心裂肺的感受，修復後會有更強大的心，願未來一切美好」、「加油，你自己也要更幸福。」回顧整起風波，起源於范姜彥豐今天下午社群貼出影片，控訴粿粿與王子將外界誤導為單純朋友，卻在背後發展出超越界線的關係，透露自己已經掌握兩人出軌的證據，直言知情者幫忙隱瞞，不知情的人則淪為被利用的工具，讓他覺得自己的信任與真心全被踐踏。影片中，范姜彥豐更感嘆自己最終成為「戴著綠帽的小丑」，讓大批粉絲留言，直言非常心疼，替其打抱不平，「沒在金鐘獎前爆出來，你已經算很仁慈了，加油加油。」事實上，粿粿過去是中信兄弟啦啦隊成員，在一次工作中遇見演員范姜彥豐，當時男方就對粿粿頗有好感，後續因一次生日快樂的祝福，兩人開始交往，6年後步入婚姻，至今結婚3年，婚後育有1女「小粿醬」，夫妻情曾被外界看好，卻在近期婚姻觸礁，令人不勝唏噓。