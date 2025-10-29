我是廣告 請繼續往下閱讀

范姜彥豐和粿粿婚變頻傳，今（29）日范姜彥豐突然在IG限時動態，黑底白字寫下「道德淪喪，婚內出軌」，還Tag王子邱勝翊的帳號，「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽 就越安全，而且還永遠不會被發現吧 ？」立刻引來討論。范姜彥豐在IG發文控訴粿粿和王子邱勝翊婚內出軌，「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽，就越安全吧。」訴說這些日子以來的痛苦，得知身邊知情的朋友幫忙隱瞞，感覺自己的真心和信任都被踐踏，「最終成了戴著綠帽的小丑」。得知真相後，范姜彥豐回頭看大家一起出遊的照片，想到當時的玩笑話，讓他覺得毛骨悚然，不知自己是何時被背叛，「你們兩人親手毀了一個家，而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我，當時肯定覺得很好玩吧？」范姜彥豐表示，這份聲明是為了給粉絲以及媒體一個交代，雖然未來的路很難走，但也會努力走下去，目前他也決定尋求法律途徑，與兩人對抗，立刻引來網友討論。你們一定覺得偽裝成朋友的樣子越大膽 就越安全而且還永遠不會被發現吧 ？身邊知情的幫你們隱瞞 不知情的被你們利用我的信任和真心被狠狠踐踏 最終成了戴著綠帽的小丑🤡當知道真相後 再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片 甚至想起你們過去開的玩笑 真的讓人毛骨悚然「這頂綠帽究竟從何時開始 就戴在我頭上了？」你們兩人親手毀了一個家 而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我 當時肯定覺得很好玩吧？我一向不喜歡主動找人訴苦所以真的打從心裡謝謝這段時間願意關心我 並支持我的家人和朋友們你們可能很難想像 當我在無盡的絕望裡 有苦難言時 你們的每一份溫暖 都支撐著我面對每天的黑暗也抱歉之前還沒辦法透露什麼內容 如今我決定尋求法律途徑 站出來與兩人對抗同時這份聲明也是為了給粉絲及媒體一個交代很抱歉這段時間讓大家擔心了..是的 我的家庭 破碎了我的心 也碎了…今後的路勢必很艱難 我也知道 無論如何都必須努力堅強的走下去…📍以上為本人親筆聲明，內容屬個人事實經歷與立場陳述，懇請媒體公允報導，並給予共同朋友們空間與尊重。（2025.10.29）