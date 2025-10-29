范姜彥豐今（29）日爆料老婆粿粿與「王子」邱勝翊出軌，在各大社群平台上引來熱烈討論，36歲的王子從節目《我愛棒棒堂》發跡，出道近20年，稍早他也發表道歉聲明，看完之後不少網友都嘆「果然是大前輩」。王子先澄清自己沒有破壞別人家庭，接著又說得知粿粿在談離婚，對她有超過了朋友的關心，是自己沒有拿捏好界線，最後再祭出自我懲罰話術，「錯誤就是錯誤 沒有藉口！」並表示會深刻反省，也向支持他的粉絲道歉，短短的聲明，起承轉合相當到位，但仍有部分粉絲不買單。

王子道歉聲明超會　網友看完更氣

范姜彥豐和粿粿婚變頻傳，今日終於水落石出，范姜彥豐在IG發布影片聲明，指認粿粿和王子出軌，被信任的人所背叛，令他痛心疾首，未來將尋求法律途徑，形同撕破臉。

王子也發表聲明，開頭先向所有受到影響的人表達歉意，接著說，「我不是破壞家庭關係的人。」既然沒有介入，那為何范姜彥豐會緊咬他跟粿粿出軌？王子也有得解釋，「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線。」

▲王子道歉文說，只是心疼粿粿鬧離婚給安慰，不小心超出朋友界線。（圖／翻攝自IG@prince_pstar、＠meigo.c）
王子又說了，雖然是出於心疼與關心，但表達方式不對，錯誤就是錯誤！沒有藉口，王子承諾，未來會更謹慎，也會反省、改進自己，他深知這波爆料，粉絲肯定對他失望難過，最後也不忘安撫粉絲破碎的心，「很抱歉讓支持我的朋友擔心失望，再次向范姜、粿粿 以及所有被牽連的人親友，致上我最誠懇的歉意，對不起。」

事實上，在范姜彥豐自爆之後，許多人都湧入王子的社群，要他出來面對，所有人都等著看他會如何回應，也有不少人喊，「這下逃不掉了吧」、「棒棒堂不是閃兵就是介入人家家庭，真的很棒欸」、「太精彩了，這下形象全毀」。

沒想到王子的聲明面面俱到，但還是有人不買單，留言喊，「很凹ㄟ」、「啊所以對方是離婚了嗎」、「所以到底你是不是第三者破壞了別人的家庭？追了你快10年，只求你說真話」、「你說過度關心超過朋友界線又說不是破壞婚姻的人，都你說的所以是？這兩件事是等號欸」、「超出什麼空間？」

▲網友看完王子的聲明更氣。（圖／翻攝自IG@prince_pstar）
王子聲明全文

不好意思佔用大家時間
但關於今日各界的關心
想和大家說明並致歉
對當事人造成困擾
也讓許多人失望
向當事人
以及所有受到影響的人表達最真誠的歉意

我不是破壞家庭關係的人
這也不是一段長久隱瞞的情感
更不存在任何不當企圖或預謀

在得知女方協議離婚的過程中
從一個單純傾聽者漸漸過度關心
超過了朋友間 應有的界線
雖出於心疼與關心
但不是應有的表達方式
錯誤就是錯誤 沒有藉口

未來我會更謹慎
反省並改進自己
很抱歉讓支持我的朋友擔心失望
再次向范姜、粿粿 以及所有被牽連的人親友

致上我最誠懇的歉意

對不起


