▲王子（左）道歉文說，只是心疼粿粿（右）鬧離婚給安慰，不小心超出朋友界線。（圖／翻攝自IG@prince_pstar、＠meigo.c）

▲網友看完王子的聲明更氣。（圖／翻攝自IG@prince_pstar）

范姜彥豐今（29）日爆料老婆粿粿與「王子」邱勝翊出軌，在各大社群平台上引來熱烈討論，36歲的王子從節目《我愛棒棒堂》發跡，出道近20年，稍早他也發表道歉聲明，看完之後不少網友都嘆「果然是大前輩」。王子先澄清自己沒有破壞別人家庭，接著又說得知粿粿在談離婚，對她有超過了朋友的關心，是自己沒有拿捏好界線，最後再祭出自我懲罰話術，「錯誤就是錯誤 沒有藉口！」並表示會深刻反省，也向支持他的粉絲道歉，短短的聲明，起承轉合相當到位，但仍有部分粉絲不買單。范姜彥豐和粿粿婚變頻傳，今日終於水落石出，范姜彥豐在IG發布影片聲明，指認粿粿和王子出軌，被信任的人所背叛，令他痛心疾首，未來將尋求法律途徑，形同撕破臉。王子也發表聲明，開頭先向所有受到影響的人表達歉意，接著說，「我不是破壞家庭關係的人。」既然沒有介入，那為何范姜彥豐會緊咬他跟粿粿出軌？王子也有得解釋，「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線。」王子又說了，雖然是出於心疼與關心，但表達方式不對，錯誤就是錯誤！沒有藉口，王子承諾，未來會更謹慎，也會反省、改進自己，他深知這波爆料，粉絲肯定對他失望難過，最後也不忘安撫粉絲破碎的心，「很抱歉讓支持我的朋友擔心失望，再次向范姜、粿粿 以及所有被牽連的人親友，致上我最誠懇的歉意，對不起。」事實上，在范姜彥豐自爆之後，許多人都湧入王子的社群，要他出來面對，所有人都等著看他會如何回應，也有不少人喊，「這下逃不掉了吧」、「棒棒堂不是閃兵就是介入人家家庭，真的很棒欸」、「太精彩了，這下形象全毀」。沒想到王子的聲明面面俱到，但還是有人不買單，留言喊，「很凹ㄟ」、「啊所以對方是離婚了嗎」、「所以到底你是不是第三者破壞了別人的家庭？追了你快10年，只求你說真話」、「你說過度關心超過朋友界線又說不是破壞婚姻的人，都你說的所以是？這兩件事是等號欸」、「超出什麼空間？」不好意思佔用大家時間但關於今日各界的關心想和大家說明並致歉對當事人造成困擾也讓許多人失望向當事人以及所有受到影響的人表達最真誠的歉意我不是破壞家庭關係的人這也不是一段長久隱瞞的情感更不存在任何不當企圖或預謀在得知女方協議離婚的過程中從一個單純傾聽者漸漸過度關心超過了朋友間 應有的界線雖出於心疼與關心但不是應有的表達方式錯誤就是錯誤 沒有藉口未來我會更謹慎反省並改進自己很抱歉讓支持我的朋友擔心失望再次向范姜、粿粿 以及所有被牽連的人親友致上我最誠懇的歉意對不起