女星粿粿和老公范姜彥豐10月底正式爆出婚變，粿粿出軌王子（邱勝翊）讓范姜彥豐心死答應離婚，並要求千萬贍養費。但這個金額在雙方來回拉扯後，從2000萬一路降到800萬還是破局，所以范姜彥豐才透過影片公開粿粿出軌真相。但現在傳出雙方已協議出滿意的百萬數字，不過詳細金額不願透露；粿粿還加碼1條件，那就是范姜彥豐不能再攀咬王子。
粿粿、范姜彥豐達成協議！她付百萬贍養費、護王子
據《鏡週刊》報導，粿王不倫戀迎來尾聲，粿粿和范姜彥豐達成離婚協議，會支付她負擔得起的百萬贍養費，條件是范姜彥豐不可以再繼續攻擊王子；由此可見粿粿「護王子心切」，范姜彥豐最終也選擇同意，之後將對此事「封口」。
據悉，兩人離婚沒有鬧上法院而是選擇找律師協商，主要是不想事情鬧得太難看、影響小孩，在贍養費的部分也能有更多談判空間。畢竟粿粿、范姜彥豐婚後的工作多以現金結算，再存入粿粿自家人開設的公司帳戶，如果真要走法律程序，范姜彥豐能拿到的金額較低，這也成了粿粿在談判中的底氣。
粿王不倫戀10月爆發 范姜拍影片揭出軌內幕
回顧這起婚變事件，粿粿過去是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的一員，2022年嫁給范姜彥豐後就退出啦啦隊，並在同年生下1女，兩人的婚姻從今年4月開始生變。粿粿和王子一行人到美國旅遊回台後，就對范姜彥豐開始冷淡，早出晚歸甚至最後還不回家；范姜彥豐透過徵信社調查才抓包粿粿出軌的確鑿證據，並在10月29日拍影片公開此事。
粿粿雖承認婚變但否認與第三者介入有關，11月1日更拍17分鐘影片回擊范姜彥豐，暗指對方是軟飯男，家中財務負擔分配不均等。王子則在11月4日發布道歉聲明，向范姜彥豐認錯，「在您與粿粿婚姻狀態尚存續的情況下，做出了不好的⾏為，對您造成了傷害，我對您跟粿粿都非常的抱歉」。事件延燒至今，隨著粿范談判落幕，終於迎來尾聲。
資料來源：范姜彥豐臉書、粿粿IG、王子臉書
