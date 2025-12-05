凱撒飯店連鎖旗下「趣淘漫旅台南」推出年度重磅優惠「年末慶典瘋狂雙12」，趣淘漫旅台南表示，只要西元、民國生日、身份證字號內有2個1或2個2，即可享指定日專案優惠價，雙人入住豪華景觀客房每晚1212元、四人房2424元，等於每人只要606元。活動自12月9日中午12點起限時72小時開放搶訂。
凱撒飯店連鎖「趣淘漫旅台南」位於西拉雅國家風景區、座落於全台最大水庫園區曾文水庫旁，憑藉多元設施與自然環境，被旅客稱為「冒險飯店」與「尖叫飯店」。館內擁有戶外椰林泳池、密室脫逃、鐳射戰場、親子休憩空間「趣淘星球」、台南特色餐飲，並提供貼心的高鐵免費接駁服務，今年更成為唯一獲2025年旅宿大賞「定點深度玩大獎」與「票選人氣王大獎」雙獎肯定的飯店。
「趣淘漫旅台南」提到，本次雙12專案推出超狂優惠，只要西元、民國生日、身份證字號內有2個1或2個2，即可享指定日專案優惠價，雙人入住豪華景觀客房每晚1212元、四人房2424元，等於每人只要606元。12月9日中午12點起，將在官網限時72小時開放搶訂。
「趣淘漫旅台南」補充，特惠指定日期開放至隔年3月底，可盡情享受飯店周邊景點魅力，像是冬季限定的梅嶺賞梅行程，或者可搭乘環湖遊艇探索曾文水庫園區，拜訪山豬島與飛鷹峽谷，近距離觀察野生山豬與老鷹盤旋的壯闊景象等。
台南遠東香格里拉 推冬季限定「江南灶香四品」
位於台南遠東香格里拉飯店最高樓層、坐擁全市高空美景的中餐廳「醉月樓」，即日起至12月31日推出冬季限定「江南灶香四品」，以江南料理的「火候、滷香、收汁、湯底」四大工藝，打造出系列溫潤豐厚、充滿節氣的饗宴。
菜色包含膠質豐潤．開胃首選的「江南灶香豬手捲」，主廚以啤酒、花雕酒、生薑與多種中藥材熬製濃郁老滷，將豬腳小火慢燉三小時至入味深透。去骨手工捲製後，淋上原滷汁與麻油，口感Q彈、膠質滿溢，酒香與滷香在口中層層釋放。
還有「滬式年糕燒黃魚」，嚴選鮮活大黃魚煎至金黃，佐以老抽、香醋與特製醬汁慢火㸆燒，裡頭的「自製糯米年糕」吸飽了鮮美魚湯與醬香，吃起來Q實夠味。
另還有「淮揚炒軟兜燴飯」、「薑汁藕粉圓子湯」等菜色，即日起台南遠東香格里拉官網或是電話(06)702-8856可預約。
資訊來源：趣淘漫旅台南、台南遠東香格里拉
