我是廣告 請繼續往下閱讀

Joeman新戀情遭抓包是網紅蕭伊！出國墨鏡反射、看演唱會對比照曝光

不少粉絲抓包蕭伊跟Joeman經常出現在同個場合以及拍攝同個場

▲Joeman與蕭伊兩人一起去看周杰倫大巨蛋演唱會被抓包。（圖/Threads）

墨鏡不小心反射到對面女子裝扮，那正是蕭伊去瑞士遊玩時的穿著等

▲Joeman到瑞士旅遊拍攝影片，結果墨鏡反射到蕭伊去瑞士的穿著打扮，引爆熱烈討論。（圖/Threads）

Joeman登上乾媽吳淡如節目！「遭逼問女友」默認反應曝光

吳淡如突然就追問：「就是那次大家說你帶女朋友去的吧？」讓Joeman當場愣住，有些招架不住，但也沒有否認，字幕更是特別加上「心虛」兩個字。

吳淡如還繼續爆料表示：「以前Joeman交往的對象她都曾見過，現在都沒有了。」

▲吳淡如邀請乾兒子Joeman上節目大聊投資，結果突然提到女朋友關鍵字時，Joeman沒有否認只有燦笑，字幕還加上「心虛」兩字，被外界視為是低調認愛。（圖/YT@吳淡如人生商學院）

Joeman新對象「蕭伊」是誰？美妝技巧達人追蹤有21萬

蕭伊今年25歲即將要26歲，是一位在社群平台經營彩妝技巧以及商品使用心得的網紅正妹