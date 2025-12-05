百萬YouTuber「Joeman（九妹）」2023年7月宣布跟實況主妮婭（Niya）分手後，感情狀態持續受到關注，然而近日卻有粉絲發現Joeman疑似結交新歡，經過各種對比照，包括出國、看演唱會等都有鐵證，抓包女方身分就擁有21萬IG粉絲的女網紅蕭伊，加上日前上乾媽吳淡如節目時，吳淡如突然說「以前Joeman交往的對象她都曾見過，這次卻沒有」，過程中Joeman也都沒有否認，讓不少人認為兩人戀情已經實錘。
Joeman新戀情遭抓包是網紅蕭伊！出國墨鏡反射、看演唱會對比照曝光
有網友在社群平台貼文指出「Joeman好像跟蕭伊在交往」，結果各式各樣的對比照全出爐，不少粉絲抓包蕭伊跟Joeman經常出現在同個場合以及拍攝同個場景，雖然沒有合照相對低調，但經過對比後，可以說是幾乎完全變成鐵證。
像是蕭伊去年底去看周杰倫演唱會時自拍，拍到旁邊人的衣服上有兩條白線，結果Joeman看周杰倫演唱會時身上衣服就正好是穿同樣紋路的衣服；另外還有Joeman去瑞士遊玩時，墨鏡不小心反射到對面女子裝扮，那正是蕭伊去瑞士遊玩時的穿著等；蕭伊的限時動態各種蛛絲馬跡都跟Joeman的行程幾乎是如出一轍，也有不少民眾目擊過兩人一起看過各種演唱會、一起逛街等，戀情幾乎是被實錘。
Joeman登上乾媽吳淡如節目！「遭逼問女友」默認反應曝光
然而雖然Joeman面對網友的反應沒有正面回應，不過日前乾媽吳淡如發布最新影片，跟Joeman暢聊從帳上虧損千萬到逆轉大賺的過程，談到股票跌停時Joeman正在米蘭旅遊，吳淡如突然就追問：「就是那次大家說你帶女朋友去的吧？」讓Joeman當場愣住，有些招架不住，但也沒有否認，字幕更是特別加上「心虛」兩個字。
吳淡如還繼續爆料表示：「以前Joeman交往的對象她都曾見過，現在都沒有了。」結果Joeman身體向後開始大笑之後又回歸正題說：「當時4月股災米蘭的精品品牌便宜8折、7折左右」，吳淡如又繼續問：「你買了什麼給女朋友？」Joeman則回答：「沒有我買不下手，因為我購物的心情，會跟資產狀況呈現波動。」一整串反應已經讓觀眾視為是低調認愛。
Joeman新對象「蕭伊」是誰？美妝技巧達人追蹤有21萬
蕭伊今年25歲即將要26歲，是一位在社群平台經營彩妝技巧以及商品使用心得的網紅正妹，去年她跟韓國藝匠合作，體驗拍攝個人婚紗照，照片出爐之後被不少網友大讚超美，在IG的粉絲有高達21萬人追蹤，記者實際查看，身邊有將近40位女性朋友都有追蹤她的IG，女性的觀眾居多。
過去蕭伊的IG有比較多工作相關的東西，日常美照較少發，近期頻繁出國體驗生活，一組又一組的旅遊照片，正在以「全新狀態」享受生活，準備迎接26歲的到來，沒想到卻意外被爆出跟Joeman熱戀中，還是有不少粉絲送上祝福，希望有情人終成眷屬。
資料來源：Threads、吳淡如人生實用商學院YT、蕭伊IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在社群平台貼文指出「Joeman好像跟蕭伊在交往」，結果各式各樣的對比照全出爐，不少粉絲抓包蕭伊跟Joeman經常出現在同個場合以及拍攝同個場景，雖然沒有合照相對低調，但經過對比後，可以說是幾乎完全變成鐵證。
然而雖然Joeman面對網友的反應沒有正面回應，不過日前乾媽吳淡如發布最新影片，跟Joeman暢聊從帳上虧損千萬到逆轉大賺的過程，談到股票跌停時Joeman正在米蘭旅遊，吳淡如突然就追問：「就是那次大家說你帶女朋友去的吧？」讓Joeman當場愣住，有些招架不住，但也沒有否認，字幕更是特別加上「心虛」兩個字。
吳淡如還繼續爆料表示：「以前Joeman交往的對象她都曾見過，現在都沒有了。」結果Joeman身體向後開始大笑之後又回歸正題說：「當時4月股災米蘭的精品品牌便宜8折、7折左右」，吳淡如又繼續問：「你買了什麼給女朋友？」Joeman則回答：「沒有我買不下手，因為我購物的心情，會跟資產狀況呈現波動。」一整串反應已經讓觀眾視為是低調認愛。
蕭伊今年25歲即將要26歲，是一位在社群平台經營彩妝技巧以及商品使用心得的網紅正妹，去年她跟韓國藝匠合作，體驗拍攝個人婚紗照，照片出爐之後被不少網友大讚超美，在IG的粉絲有高達21萬人追蹤，記者實際查看，身邊有將近40位女性朋友都有追蹤她的IG，女性的觀眾居多。
過去蕭伊的IG有比較多工作相關的東西，日常美照較少發，近期頻繁出國體驗生活，一組又一組的旅遊照片，正在以「全新狀態」享受生活，準備迎接26歲的到來，沒想到卻意外被爆出跟Joeman熱戀中，還是有不少粉絲送上祝福，希望有情人終成眷屬。