東北季風發威，本周低溫下探12度！冬天保暖除了羽絨外套外，「衝鋒衣」崛起成新寵。不過，衝鋒衣品牌選擇多、價格從千元到萬元都有，該怎麼選擇？法國運動品牌迪卡儂（Decathlon）一款被稱為「平價Gore-Tex」的外套討論度飆高，不到3000元就能穿超暖，不輸萬元品牌。
成衣專家解析：衝鋒衣的三種類型
開設成衣代工廠13年經歷的YouTuber「胖哥」日前發布「衝鋒衣一次搞懂」影片。他表示，衝鋒衣其實有分「硬殼、軟殼和三合一」三種不同類型，各自適合不同的需求，軟殼外套較偏日常使用，如果想要功能性拉滿，就要選專業型硬殼衝鋒衣。
UNIQLO、One Boy、迪卡儂評價公開
胖哥在影片中開箱UNIQLO、WIWI、Major Made、迪卡儂、One Boy和始祖鳥等多款衝鋒衣。在防水功能最強的專業型硬殼衝鋒衣部分，One Boy的全熱封膠衝鋒衣 LT（售價 2950 元）讓他感到驚豔，「該有的細節都有顧到」。
不過，胖哥對迪卡儂 MH500 評價更高。他說迪卡儂 MH 500 被說是「平價最狂衝鋒衣」、「平價GORE-TEX」，價格2999元。MH500今年有出亞洲版型，袖子做12分袖，可保護手腕，帽子切角設計不會阻擋左右視線。而迪卡儂也強調，防潑水塗層沒有PFAS氟化物。他自己有時會把 MH500 當雨衣穿。
保暖秘訣：掌握科學三層穿搭
胖哥建議，可以視自己的需求來選擇軟殼、三合一或是硬殼外套，只要掌握「科學三層穿搭」，就是打底層（發熱衣）、保暖層（刷毛帽Ｔ或毛衣）、防風層（羽絨外套或衝鋒衣），再冷都不怕。
資料來源：做衣服 找胖哥YouTube、迪卡儂、One Boy
我是廣告 請繼續往下閱讀
開設成衣代工廠13年經歷的YouTuber「胖哥」日前發布「衝鋒衣一次搞懂」影片。他表示，衝鋒衣其實有分「硬殼、軟殼和三合一」三種不同類型，各自適合不同的需求，軟殼外套較偏日常使用，如果想要功能性拉滿，就要選專業型硬殼衝鋒衣。
胖哥在影片中開箱UNIQLO、WIWI、Major Made、迪卡儂、One Boy和始祖鳥等多款衝鋒衣。在防水功能最強的專業型硬殼衝鋒衣部分，One Boy的全熱封膠衝鋒衣 LT（售價 2950 元）讓他感到驚豔，「該有的細節都有顧到」。
不過，胖哥對迪卡儂 MH500 評價更高。他說迪卡儂 MH 500 被說是「平價最狂衝鋒衣」、「平價GORE-TEX」，價格2999元。MH500今年有出亞洲版型，袖子做12分袖，可保護手腕，帽子切角設計不會阻擋左右視線。而迪卡儂也強調，防潑水塗層沒有PFAS氟化物。他自己有時會把 MH500 當雨衣穿。
胖哥建議，可以視自己的需求來選擇軟殼、三合一或是硬殼外套，只要掌握「科學三層穿搭」，就是打底層（發熱衣）、保暖層（刷毛帽Ｔ或毛衣）、防風層（羽絨外套或衝鋒衣），再冷都不怕。