LINE Pay Money昨（3）日下午正式上線，許多用戶原本習慣使用「iPASS MONEY」打開LINE發現餘額被歸零嚇一跳，更有許多人主張要趕快把錢領出來，不過其實根本不需要太擔心，因為LINE PAY跟iPASS MONEY只不過是分家，iPASS MONEY只要下載APP，餘額也還是會在，且能夠運用在許多地方，也有內行人表示：「根本不需要提領出來，去日本玩可以刷Paypay神級好用的。」
LINE Pay Money上線之後許多人還是有許多疑問，其實最簡單的解釋就是「一卡通iPASS MONEY」跟「LINE Pay Money」現在是兩種獨立的東西，如果你還要繼續使用「一卡通iPASS MONEY」，可以下載他們的官方APP使用，餘額會全數轉到APP上而不會消失，而且到了明年依舊可以透過IPASS MONEY的APP轉帳給LINE的好友。
iPASS MONEY有餘額根本不用領出來！內行日本行刷PayPay超方便
有網友就在社群平台「Threads」貼文指出「看到很多人在說iPASS MONEY的錢要趕快領出來，其實根本不需要啊？iPASS MONEY的用途超級廣欸」、「其實iPASS MONEY的錢可以不用領出來，日本可以直接刷PayPay，不用再去街口或全支付轉錢，不會只有我覺得很方便吧？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「平常都只有用iPASS MONEY轉錢給LINE好友，都沒用過其他功能，錯過好久啊！」、「剛從日本回來，就是用iPASS MONEY刷PayPay，小額付款根本太方便」、「我已經用很久了，小額付款神級好用又方便，但因為沒有什麼回饋，買較貴的東西還是會用其他支付」、「一堆地方都可以刷iPASS MONEY啊，交通餐廳超商什麼都有，根本不用領出來」。
iPASS MONEY刷日本PayPay適合小額付款！
事實上，內行網友分享的該合作跨境支付服務，是iPASS MONEY是從去年10月底推出，讓用戶可以在日本直接使用iPASS MONEY的APP掃描PayPay QR Code或者出示付款碼進行支付，因此不少人到日本遊玩時，如果是小額付款就會直接使用iPASS MONEY來支付，非常的方便。
不過要特別留意的是，除了iPASS MONEY可以在日本刷PayPay之外，還有全支付、街口支付、玉山Wallet等也都有支援，民眾如果是想要賺取回饋的話，iPASS MONEY目前的回饋較少且低於其他三家，購買較高金額的東西的話首選可能不會是iPASS MONEY，但重點就是iPASS MONEY的用途現今也已經非常多，像是超商、搭乘大眾運輸工具、餐廳、商圈景點等，其實如果沒必要，不用太緊張急著提領出來，只要下載iPASS MONEY的APP依舊可以暢通使用。
iPASS MONEY刷日本PayPay方便好用！怎麼操作一次看懂
那麼該如何使用iPASS MONEY刷日本PayPay呢？首先下載iPASS MONEY的APP之後，在首頁下方點選「錢包帳戶」，接著點選「我的位置」並選擇「日本」，點擊確定切換之後回到首頁，就可以輕鬆切換到日本版。
另外一個開通模式也非常簡單，從iPASS MONEY的APP首頁點擊開啟「付款碼」，於右下角點選「台灣國旗」圖示切換到日本版，出示有PayPay圖示之付款碼即切換成功。接著只要在日本看到商家有PayPay QR Code的牌子，就可以掃描或者出示支付碼成功付款囉！如果你去日本還在用日幣現鈔，下回不妨也能試試看這招，日幣就不用帶那麼多啦！
資料來源：iPASS MONEY官網
