其實最簡單的解釋就是「一卡通iPASS MONEY」跟「LINE Pay Money」現在是兩種獨立的東西

▲LINE Pay Money昨（3）日下午正式上線，不少民眾都趕快申請驗證、綁定信用卡。（圖／記者周淑萍攝）

iPASS MONEY有餘額根本不用領出來！內行日本行刷PayPay超方便

「其實iPASS MONEY的錢可以不用領出來，日本可以直接刷PayPay，不用再去街口或全支付轉錢，不會只有我覺得很方便吧？」

▲原LINE Pay的iPASS MONEY中所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，都會安全且完整地保留在帳戶中，只是要下載iPASS MONEY的APP而已。（圖/一卡通提供）

iPASS MONEY刷日本PayPay適合小額付款！

讓用戶可以在日本直接使用iPASS MONEY的APP掃描PayPay QR Code或者出示付款碼進行支付

▲iPASS MONEY是從去年10月底推出，讓用戶可以在日本直接使用APP掃描PayPay QR Code或者出示付款碼進行支付。（iPASS MONEY官網）

除了iPASS MONEY可以在日本刷PayPay之外，還有全支付、街口支付、玉山Wallet等也都有支援

iPASS MONEY刷日本PayPay方便好用！怎麼操作一次看懂

在首頁下方點選「錢包帳戶」，接著點選「我的位置」並選擇「日本」

▲iPASS MONEY切換日本版方法一，點擊首頁「錢包帳戶」>「我的位置」>「日本」，三步驟完成開刷PayPay。（圖/iPASS MONEY官網）

從iPASS MONEY的APP首頁點擊開啟「付款碼」，於右下角點選「台灣國旗」圖示切換到日本版