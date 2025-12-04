2026年行事曆迎來全新政策落實！2025即將過去，不少人也開始關注2026年行事曆的安排，然而就有不少網友發現，明年竟然不需要補班任何一天，讓上班族心靈得到慰藉，其實明年都不需要補班的原因，是因為行政院人事總處已經在今年正式取消「上班日為放假日並補行上班」的規定，簡單來說，就是以後不會再為了湊連假而刻意彈性放假然後補班，2026年也成為近年第一個不需要補班的年份，讓許多人感動喊：「根本是德政！要休連假自己請！」
台灣DIY家具品牌「TZUMii厝覓」在社群平台「Threads」貼文指出「原來明年開始都不用補班了！2026年還有9個連假，今天上班最撫慰心靈的消息」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「沒有錯！已經不需要補班了超開心」、「猶記2023年補班補到崩潰，終於是等到了」、「終於有全新一年度不需要補班的了，這是好政策」、「超級支持這項政策，要休連假的人真的就是自己請特休」、「明年元旦就立刻見證了！禮拜四單放一天，要休連假自己請週五」、「上班族不想補班+1！每個禮拜休2天最剛好了，不需要為了連續假期犧牲每週休假，超級讚」。
2026年行事曆全新政策「補假不補班」等到了！元旦立刻就遇到
「補假不補班」的規則緣起2023年時，因為太多國定假日遇到週二、週四，結果導致全年度為了要湊連假，竟然補班高達6天，讓許多上班族超級心累，網路討論話題爆棚，行政院人事總處也聽見人民的聲音，在今公布行事曆之後也一併宣布：「基於國人習慣週休二日作息，因此政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點，已經正式刪除調整上班日為放假日並補行上班的規定。」
也就是說，未來如果遇到國定假日是週二、週四都會直接單放一天，不會為了湊連假再讓民眾放週一跟週五，像是明年1月1日元旦就正好遇到週四，就是單放一天，1月2日大家還是要上班；然而補假原則就是當國定假日遇到六日時，就會多補一天假給民眾，遇到禮拜六補禮拜五、禮拜日補禮拜一，綜合以上兩點就是所謂的「補假不補班」全新政策。
2026年9大連假一次看！過年放9天、中秋教師節又合併了
至於明年的行事曆也早早就確定，除了元旦沒有連假之外，其他幾乎通通都有，而且全年不用補班補課，一共可以爽放9大連假！其中2026年的連假中春節最長一共有9天，2月15日小年夜遇到禮拜日，因此補假到2月20日，形成一個完美的9天連假；明年中秋節以及教師節剛好前後禮拜五、禮拜一，串連六日變成四天連假也可以好好運用；勞動節及聖誕節都卡在禮拜五，也有三天的連假。以下是2026年9大連假日期一覽：
📍元旦沒有連假：1/1（四）點放一天
📍農曆春節連假：2/14（六）至2/22（日）共9天
📍228和平紀念日：2/27（五）至3/1（日）共3天
📍兒童節及清明節：4/3（五）至4/6（一）共4天
📍勞動節：5/1（五）至5/3（日）共3天
📍端午節：6/19（五）至6/21（日）共3天
📍中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天
📍國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天
📍光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天
📍行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天
資料來源：「TZUMii厝覓」Threads、行政院人事總處
