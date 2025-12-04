我是廣告 請繼續往下閱讀

「原來明年開始都不用補班了！2026年還有9個連假，今天上班最撫慰心靈的消息」。

▲2026行事曆實施全年度「補假不補班」新政策，獲得不少上班族好評。（圖／翻攝自行政院官網dgpa.gov.tw）

2026年行事曆全新政策「補假不補班」等到了！元旦立刻就遇到

已經正式刪除調整上班日為放假日並補行上班的規定。」

不會為了湊連假再讓民眾放週一跟週五，像是明年1月1日元旦就正好遇到週四，就是單放一天，1月2日大家還是要上班

當國定假日遇到六日時，就會多補一天假給民眾，遇到禮拜六補禮拜五、禮拜日補禮拜一

▲2026年行事曆全新政策「補假不補班」全面落實，明年1月1日元旦週四只有單放一天。（圖/記者張嘉哲攝）

2026年9大連假一次看！過年放9天、中秋教師節又合併了

而且全年不用補班補課，一共可以爽放9大連假！

📍元旦沒有連假：1/1（四）點放一天