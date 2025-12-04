🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11表示，12月2日至12月7日舉辦「聖誕購物節」，多款商品買一送一、買二送二。平均特價來看，辛拉麵、農心辛辣白菜杯麵都是25元，Bourbon葡萄／可樂軟糖25元、無糖麥茶15元、舒味思萊姆氣泡水18元、哆啦美／哆啦A夢冰淇淋45元、西莎餐盒25元。
另外還有第2件10元好康，像是原萃指定茶飲、爽健美茶、可樂、舒跑S補給飲料等第2件10元，平均單瓶20元，約6.7折、相當於買2送1。而原價要49元的無糖杏仁果茶飲加10元多一瓶，平均單件30元，等於打了6折。
現煮咖啡祭出買2送2，換算下來，特選美式33元、特選拿鐵40元，但需憑中信小白單才有優惠。而黑糖珍珠撞奶平均30元、大杯精品拿鐵平均55元、大杯精品美式平均50元。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是12月3日至12月7日，共7款商品買一送一，換算成平均特價，竹炭鹼性水2.5公升23元、味味A川香椒麻炒泡麵20元、可樂纖維+18元、31BR冰淇淋50元、白蘭熊寶貝洗衣精79元。
「全家康康5」在周末五六日推出5樣商品5折起，12月5日至12月7日限時登場，包括紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕平均25元、FMC南非國寶茶平均15元、農心辣白菜泡菜拉麵平均25元、樺達硬喉糖平均21元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是12月3日至12月7日，共有4款商品買一送一，像是農心辛辣白菜杯麵平均25元、阿奇儂×初鹿牧場牛奶雪糕平均25元、辛拉麵平均25元、舒味思萊姆氣泡水平均18元。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，12月4日上午9時開賣「心樸木棉板豆腐」19元，每盒300公克，不只包裝好撕，採用天然海水萃取的鹽滷製作，口感紮實有豆香，適合煎煮炒炸，限量在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員限購1件，售完為止。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、美廉社
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
超商本周優惠更新，7-11表示，12月2日至12月7日舉辦「聖誕購物節」，多款商品買一送一、買二送二。平均特價來看，辛拉麵、農心辛辣白菜杯麵都是25元，Bourbon葡萄／可樂軟糖25元、無糖麥茶15元、舒味思萊姆氣泡水18元、哆啦美／哆啦A夢冰淇淋45元、西莎餐盒25元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
全家會員優惠是12月3日至12月7日，共7款商品買一送一，換算成平均特價，竹炭鹼性水2.5公升23元、味味A川香椒麻炒泡麵20元、可樂纖維+18元、31BR冰淇淋50元、白蘭熊寶貝洗衣精79元。
門市「限時殺5日」是12月3日至12月7日，共有4款商品買一送一，像是農心辛辣白菜杯麵平均25元、阿奇儂×初鹿牧場牛奶雪糕平均25元、辛拉麵平均25元、舒味思萊姆氣泡水平均18元。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，12月4日上午9時開賣「心樸木棉板豆腐」19元，每盒300公克，不只包裝好撕，採用天然海水萃取的鹽滷製作，口感紮實有豆香，適合煎煮炒炸，限量在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員限購1件，售完為止。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！