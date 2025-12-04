台北捷運已經是日常上班族、學生甚至是遊客非常仰賴通行雙北的大眾運輸工具，可有些服務可能還不一定人盡皆知。近日有網友分享，自己因為想上廁所，立刻刷卡跑進去，出來之後到櫃檯詢問是否這樣需要付費出站，沒想到詢問處人員表示以後可以索取「廁所通行票」，貼文引爆廣大迴響，不過許多乘客也表示：「有點不好意思問，都自己刷卡進站上完廁所繳20元。」實際上這也是北捷官方證實有推出的功能，所以民眾不要再浪費錢上廁所啦！
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「只剩下我不知道台北捷運有這個功能嗎.....刷卡進捷運站使用廁所，出來之後想說到詢問處的人可不可以人工出站，結果詢問處的民眾表示以後可以找他們拿廁所票，真的長知識了！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「如果不問就自己刷卡進站出站，不要造成站務人員麻煩.....」、「我自己是I人，覺得很難開口，都自己刷卡進出站上廁所」、「I人不想找服務台，都自願刷20元進出」、「你直接刷卡不就要付費嗎？單純只想借廁所可以去跟他們說，這樣反而又要幫你調整悠遊卡，是多一份工」、「這服務超久了，如果自己刷卡了就付20元上廁所吧，不然就鼓起勇氣去拿廁所票」。
北捷一堆人進站不搭車「只為上廁所」！隱藏服務官方證實：別浪費錢
事實上，真的有很多人在外臨時找不到廁所，捷運站就變成首選之地，不過有些捷運站廁所設立在站內，導致有乘客也尷尬，如果刷卡進站，即便沒有搭車，同站進出也會浪費最少20元，但自己又不好意思去詢問是否可以進站借廁所，因此常常有許多乘客寧願浪費20元不搭車，等於「付錢上廁所」的概念，雖然有人主張在國外上廁所很多都需要付費，但在台灣就是沒有這種風氣，確實無需拿來比擬。
北捷官方也出面證實「免費借廁所」的隱藏服務，其向服務站拿的其實不叫廁所票，全名為「臨時通行票」，跟一般的車票沒有兩樣，只不過有需要就要向站務人員索取，該票券可以拿來「借用站內付費區的廁所」、「通行付費區的通道」以及「使用站內的商業設備」。北捷強調，乘客如果有臨時需求，別忘記到詢問處跟站務人員說一聲，就能免費拿取臨時通行票，如此一來不會再浪費錢上廁所囉！
北捷免費服務不只有借廁所！借衛生棉、嘔吐袋通通都有
然而除了免費借廁所之外，還有女性旅客臨時遇到生理期來，萬一沒有衛生用品應急或者身上沒零錢可以購買，北捷也在今年試辦挑選20個車站，提供免費衛生棉索取應急，目前試辦車站包括台北車站、市政府、西門、板橋（藍線）、中山、忠孝復興（藍線）、新埔、忠孝敦化、頂溪、松江南京、淡水、台北101/世貿、古亭、石牌、南京復興（綠線）、江子翠、忠孝新生、行天宮、府中、圓山等。
另外如果旅客身體不適或者有喝酒的乘客，手邊沒有攜帶塑膠袋的話，就近向詢問處索取，共同維持車內清潔；而北捷全線117個車站一共有高達290組充電座，今年也全面升級可支援Type-A及Type-C兩種規格，都歡迎旅客自備充電線材多加利用，通通是免費的！只能說北捷近幾年服務越來越好，也常常傾聽乘客的意見，從車廂改版到提供免費服務，希望大家能夠好好愛惜現在北捷的乘車環境。
