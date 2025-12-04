我是廣告 請繼續往下閱讀

結果詢問處的民眾表示以後可以找他們拿廁所票，真的長知識了！」

▲有網友分享自己刷卡進站要上廁所，出站時希望人工協助，沒想到意外得知北捷有免費「廁所票」的服務，引爆熱議。（圖/台北捷運提供）

北捷一堆人進站不搭車「只為上廁所」！隱藏服務官方證實：別浪費錢

即便沒有搭車，同站進出也會浪費最少20元，但自己又不好意思去詢問是否可以進站借廁所，因此常常有許多乘客寧願浪費20元不搭車，等於「付錢上廁所」的概念

北捷官方也出面證實「免費借廁所」的隱藏服務，其向服務站拿的其實不叫廁所票，全名為「臨時通行票」

「借用站內付費區的廁所」、「通行付費區的通道」以及「使用站內的商業設備」

▲北捷證實可以免費借廁所，需要向詢問站的站務人員索取「臨時通行票」即可，不需要再花自己的錢上廁所啦！（圖/台北捷運臉書）

北捷免費服務不只有借廁所！借衛生棉、嘔吐袋通通都有

北捷也在今年試辦挑選20個車站，提供免費衛生棉索取應急

▲女性旅客臨時遇到生理期來，萬一沒有衛生用品應急或者身上沒零錢可以購買，北捷還有在詢問處提供免費衛生棉可以拿。（圖/台北市政府提供）