▲F4演唱會替補第4人出爐，是五月天主唱阿信。（圖／翻攝自中國售票系統紛玩島）

工作人員名單洩玄機 「第4人」竟是阿信

▲F4演唱會資訊公布在中國售票App。（圖／翻攝自中國售票系統紛玩島）

打造全新F4舞台 阿信加入策畫團隊激出全新火花

▲朱孝天無緣F4演唱會上海首站。（圖／翻攝自臉書@Ken Chu 朱孝天）

經典偶像團體F4由言承旭、周渝民、吳建豪以及朱孝天組成，自出道至今始終擁有極高人氣，今年在五月天阿信的牽線與策畫下，F4睽違16年正式宣告合體回歸，並將展開全新巡迴演唱會，不過官方演出名單曝光後，粉絲驚訝發現朱孝天並未列入巡演陣容，傳出因多次提前洩露未公開行程而遭排除，使這次「三缺一」的組合瞬間掀起各界議論。如今正式名單出爐，第4人竟是台灣天團五月天主唱阿信，讓不少粉絲都驚呼。F4 巡演首場預計於12月19至22日在上海梅賽德斯奔馳文化中心登場，日前有網友翻閱報批資料，竟意外看到「五月天阿信」的名字列在參與名單之中，瞬間引發網路炸鍋，有粉絲驚呼：「原來替補第4人不是朱孝天，是阿信本人」、「這是什麼宇宙聯動」，相關討論短時間內狂飆，讓首站演出聲量未演先熱。對於外界疑惑，相信音樂隨即證實阿信確定會出現在上海首站舞台上，不僅擔任演唱會總策劃，更親自操刀音樂製作，並透露最令人期待的彩蛋，阿信將與 F4 合體演唱全新歌曲，官方也賣關子表示：「四位會一起合唱新歌，請大家拭目以待。」這段回應直接引爆粉絲興奮情緒，甚至被形容為「今年最意想不到的夢幻組合」。據了解，阿信在籌備期間除了參與周渝民、吳建豪等人的錄音製作，也同步投入整體舞台規劃、概念視覺與曲目編排的討論，他與3位成員在多次的創作與試唱中逐漸建立默契，業界人士透露：「他們在錄音室裡一來一往，真的激出不少新火花。」加上阿信過去打造五月天大型巡演的豐富經驗，這次合作被視為F4重返舞台的一次全面升級。《F✦ FOREVER 恆星之城巡迴演唱會》主題設定象徵F4歷經多年後再度匯聚的意義，而阿信的加入則被視為讓舞台邁向「史詩級規格」的關鍵元素，許多粉絲除了期待3位成員與阿信的全新合作，也忍不住敲碗朱孝天未來能否以特別出演身分加入其他場次，無論最終是否會4人同台，這場組合跨越時代的舞台合作，已成為今年華語娛樂圈最受關注的演唱會之一。