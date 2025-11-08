我是廣告 請繼續往下閱讀

▲百事可樂曾邀請周杰倫（上排左起）、陳冠希、鄭秀文、蔡依林、與朱孝天（上排左起）、周渝民、言承旭、吳建豪、郭富城等同台拍廣告。（圖／微博@Dipsy迪西）

史上最眾星雲集的廣告在這裡！百事可樂在2004推出「藍色飛揚」廣告，甚至還推出主題曲〈藍色飛揚〉，找來9位亞洲巨星蔡依林、周杰倫、郭富城、鄭秀文、陳冠希及F4成員言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪化身古羅馬鬥士，在競技場爭奪可樂，還一起合唱〈藍色飛揚〉，據悉，該廣告耗資超過1億港幣（約3億9千萬台幣），籌備長達10個月，超狂陣容被網友譽為「神仙打架」。百事可樂推出的「藍色飛揚」廣告光是籌備時間就長達10個月，耗資超過1億元港幣打造，天王郭富城、周杰倫、陳冠希、F4成員言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪及天后鄭秀文、蔡依林，在2004年4月中與團隊飛到約旦的古羅馬競技場，以及約旦傑拉什南面劇場等地進行拍攝。該廣告不只邀請多位大咖齊聚一堂，還是以電影規格製作，具有豐富的視覺效果和劇情，剪輯出多種長度的版本，從而創造出強烈的吸睛效果。當時共剪輯成3分鐘迷你電影版，以及兩集1分鐘和30秒的版本，為百事可樂有史以來最大規模的紀念版廣告。廣告中，9個人飾演身懷絕技的古羅馬鬥士，爭奪一罐從天而降的可樂，最後由周杰倫拿到手，並轉手送給現場觀戰的一位小粉絲，小粉絲也在拿到可樂就往外衝，沒想到其他人看到後，竟直接追上去想搶回可樂。不過在小男孩面臨危險時，9位鬥士還是衝出來拯救他，並護送小男孩將可樂送給心儀小女孩。而這個大咖雲集的廣告至今過了21年，仍是許多人心目中的經典，不時就被翻出來讚嘆「我的天啊，史上最眾星雲集的廣告」、「這代言費換算於現在可能是天價」、「至今無法超越的廣告，這組合也太豪華了」等，還紛紛敲碗要高清修復版本。