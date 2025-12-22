我是廣告 請繼續往下閱讀

半拉鍊上衣是什麼？今年秋冬再度爆紅「年輕人愛上」

被稱為是「Quarter-zip」，指的就是拉鍊佔據衣服的長度。

▲半拉鍊上衣成為今年秋冬穿搭重要單品之一，香奈兒工坊系列大秀的開場就以半拉鍊上衣作為主角，引發廣大討論。（圖/YT@香奈兒）

還象徵著年輕人踏入成熟世界的象徵。

半拉鍊上衣連女團成員都穿上！香奈兒總監大秀用它開場、謝幕

加上半拉鍊上衣隨著拉鍊高低有不同感覺，一種乾淨簡約鬆弛感，不管搭牛仔褲、裙子甚至西裝褲都是超百搭。

▲女團i-dle台灣成員舒華以及TWICE日本籍成員Sana最近在社群平台發文當中，都穿上了Ralph Lauren的粗針織半拉鍊上衣。（圖/IG@舒華、Sana）

Matthieu Blazy連自己謝幕時，也穿上黑色半拉鍊上衣搭配白T恤出場，說半拉鍊上衣是今年秋冬最為流行的造型當之無愧，連設計師都親自示範趨勢，超具說服力。

▲香奈兒藝術總監Matthieu Blazy在今年工坊大秀謝幕時，自己也穿上「半拉鍊上衣」出場，呼應自己開頭的設計，連設計師都親自示範趨勢，超具說服力。（圖/YT@香奈兒）

台灣有賣半拉鍊上衣嗎？UNIQLO、GU、GAP最低790元穿回家

▲半拉鍊上衣台灣也買得到！UNIQLO（左）、GU（右）都有販售，最低只要790元就能夠跟上潮流穿回家。（圖/UNIQLO、GU官網）

