日本當代最強重砲村上宗隆，正式與芝加哥白襪簽下2年3400萬美元合約，不僅如傳言改簽短約，甚至是選擇單季102敗，連續2年墊底的美聯墊底球隊，MLB官網就提到，除了開價球隊可能不如傳言中多之外，日本野手難以在大聯盟首年就複製日本成績才是主因，「經紀人的目標，是讓他有2年時間適應大聯盟並成長，然後在2027年休賽期重返自由球員市場，爭取一份大合約。」村上宗隆自11月8日宣布挑戰大聯盟以來，便引發巨大關注，但直到距離談約期限剩下不到48小時，村上宗隆才確定情定芝加哥，且非有2位日本人在隊的小熊，而是過去2年都落居墊底的白襪。由於白襪過去都未出現在村上宗隆爭奪戰中，直到21日才有消息傳出雙方談判中，如今火速簽約，引發外界熱議，MLB官網也解釋為何村上宗隆，最終會選擇以相對沒有保障的2年短約加盟白襪。「村上宗隆經紀人的目標，是讓他的客戶有2年時間適應大聯盟並逐步成長，於2027年休賽期重返自由球員市場，爭取一份大合約。歷史上，日本球員很難在加盟大聯盟的第一年，就複製在日本打出的成績。」白襪目前正處在隊史最低點，2024年他們單季苦吞121敗，打破史上最爛戰績紀錄，本季又嘗到102敗，連續2年在全美聯墊底，團隊打擊火力不振是主要原因，團隊打擊率2成32，排名全聯盟第28。另一方面，白襪一壘和三壘的位置一直懸而未決， 25歲的巴爾加斯（Miguel Vargas）本季打擊率2成34，16轟與60分打點，他曾被安排在一壘和三壘兩個位置上。而索沙（Lenyn Sosa）雖然打出全隊最多22支全壘打，但他預計會移防二壘。ESPN記者帕森（Jeff Passan）也認為，「村上宗隆的加盟，將為正在重建的白襪隊帶來驚人的打擊火力。」值得注意的是，白襪隊史曾有多位日本球員效力，其中包含村上宗隆老東家、日職養樂多的前監督高津臣吾，而白襪最近一次奪下世界冠軍是在2005年，該年正好為日本球星井口資仁加盟入隊的第1年。