MLB大聯盟近期掀起的日職強打「村上宗隆爭奪戰」，最後在芝加哥白襪2年3400萬美元（約合新台幣10.7億元）合約中畫下句點，村上宗隆的價值受到莫大關注，立場也分成兩派，《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）現年64歲的海曼是大聯盟最資深記者之一，入行超過35年，目前除了任職於《紐約郵報》，還同時是「MLBNetwork」、「670TheScore」與「Bleacher Report」的固定節目來賓。前段時間，當外界預測關於村上宗隆合約時，海曼是站在高薪一派，他認為村上宗隆最終合約金額，可能會落在1.5億美元（約合新台幣47.2億）上下，最高峰時期甚至一度炒到2億美元（約合62億台幣），但最終結果卻讓大家跌破眼鏡。「我不會責怪他的經紀人。」儘管表示驚訝，但海曼說道，「村上宗隆的型態，註定他會是一位備受質疑的球員。就結果來看，我認為球隊對他的信心，不如大多數美國球員。」如今白襪以普遍認為低於行情的2年3400萬美元，就成功延攬到這位日職當代最強重砲，海曼大力稱讚白襪制服組，「成功簽下一位大牌球員。」海曼隨後補充對於村上宗隆的看法，「他個性很好，善​​於團隊合作、尋求解決辦法和不斷進步。有些人可能認為，延攬他是一種具試探性的實驗，但我依舊不這麼認為。」海曼堅信村上宗隆最終可以打出高於評價的表現，並給予白襪這筆簽約高度肯定。