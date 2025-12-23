我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2屆賽揚左投史庫柏（Tarik Skubal）再度成為市場最熱門先發。美媒指出，洛杉磯道奇若想組成史上最強輪值，得付出「教父級報價」，但論道奇建立王朝決心，這並非不可能。（圖／美聯社／達志影像）

MLB大聯盟超級豪門洛杉磯道奇，原本休賽季傳出不會大規模補強，隨後便用史上最大合約綁定明星終結者迪亞茲（Edwin Diaz），如今外界也在關注他們的下一步，《Newsweek》記者普瑞斯奈爾（Zack Pressnell）近日就撰文，直指道奇有意簽下自由市場最大咖野手之一的布萊格曼（Alex Bregman），並透過交易延攬2屆賽揚強投史庫柏（Tarik Skubal），外媒「FanSided」也呼籲紅襪、小熊與響尾蛇等球隊盡快出手，「阻止道奇建立可怕的王朝。」波士頓紅襪上個休賽季於FA市場成功簽下布萊格曼，但這位超級三壘手卻在今年冬天選擇跳出合約。本季他再度繳出OPS+128可怕成績，布萊格曼本次跳進自由市場，無疑是在尋找一份長期合約，如今小熊與道奇都是最熱門的下家。「FanSided」專欄作家克萊（Christopher Kline）就發文呼籲小熊，趕快出手搶下布萊格曼，直指他們缺乏三壘手的情況眾所周知，此外更重要的是，此舉也將「阻止道奇建立更加可怕的王朝。」「FanSided」分析小熊陣容，由於塔克（Kyle Tucker）極高機率離隊，打擊出現破口，布萊格曼能為球隊的核心打線提供穩定的右打火力，並且與史瓦森（Dansby Swanson）、霍爾納（Nico Hoerner）組成攻守兼具的內野防線。「布萊格曼應該有很多選擇，但沒有任何一支球隊，比小熊更適合他。」另一方面，外媒也提到，紅襪也是布萊格曼潛在競爭者，「而響尾蛇、老虎、費城人和其他一些所謂的『黑馬球隊』，也可能為這場爭奪戰增添變數。」此外，來自底特律老虎的王牌左投史庫柏，據傳也在道奇「邪惡計畫」之中，儘管他們已經備妥以日本三本柱山本由伸、大谷翔平、佐佐木朗希為首的先發輪值，但考量傷病風險，道奇仍需要過去2年合計先發62場，手臂相對健康的史庫柏入隊。由於史庫柏合約僅剩1年，在難以留下這位王牌前提下，老虎自11月底也開始評估關於交易可能性，被點名的球隊包含道奇、大都會與紅襪，尤其道奇近年來大多是透過砸錢補強自由球員，農場仍相對厚實，可以送出多達3位百大新秀為首的包裹，向老虎隊提出交易。