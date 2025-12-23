我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB大聯盟現年37歲的「火球男」凱利（Joe Kelly），儘管還未正式發出退休宣言，但今（23）日作為播客節目「Baseball isn't boring」嘉賓時，直言「今後不會再打球了」。他曾在2024年讓出穿了超過10年的17號球衣給大谷翔平，成為道奇招募到這位世界巨星的幕後功臣，後來大谷翔平也回贈一台價值超過300萬的保時捷跑車，蔚為一段佳話。凱利2024年都還是道奇奪冠成員之一，今年球季開始前，他就公開表示，如果道奇沒有回簽他，那他也不會為其他球隊打球，展現對老東家的熱愛，經過超過11個月沉澱與調整，凱利如今也做出引退決定。「我今後不會再打球了。」凱利於播客節目「Baseball isn't boring」上直接表達決心，但他也笑說，不太想用退役這個詞彙，凱利於2012年代表聖路易紅雀首登大聯盟，13年生涯效力過4支球隊，除紅雀外還有紅襪與白襪，生涯最後時期則是留給道奇，總共為球隊效力5季。13年職業生涯中，凱利總共在大聯盟出賽達485場比賽，戰績54勝38敗、7次救援成功，防禦率3.98。凱利終其生涯都是高水準牛棚投手，超過半數時間ERA+都超過聯盟平均，但他最著名「事蹟」，仍是2024年初，當道奇在大谷翔平爭奪戰中陷入苦戰時，公開表示要將穿超過10年的17號球衣，直接讓給大谷翔平，自己則會改穿99號。後來兩人如願成為隊友，大谷翔平作為保時捷代言人，慷慨回贈一台價值超過300萬台幣、當時最新款的四門轎跑電動車「Taycan」給凱利。當時凱利還特別開著新車到速食店，圍觀球迷紛紛向他致上謝意，感謝他對道奇招募大谷翔平的貢獻，凱利當時也表示，