我是廣告 請繼續往下閱讀

在今（6）日洛杉磯湖人主場迎戰費城 76 人的比賽中，湖人球迷最不願見到的畫面發生了。當家控衛唐西奇（Luka Doncic）在第二節比賽中因左腿傷勢提前退場，隨後球團正式宣布，唐西奇因左腿痠痛（Left Leg Soreness）本場比賽將不會回歸。受傷發生在第二節剩餘約4分鐘時的一波進攻中，唐西奇在受傷後雖短暫留在場上，但在剩餘3分03秒時被詹姆斯（LeBron James）換下。退場時，唐西奇被拍到一直抓著自己的左大腿後側，並直接走進更衣室接受檢查。唐西奇在受傷退場前的16分鐘內，共繳出10分4籃板2助攻，但也出現了5次失誤，其中包括受傷那一回合的失誤。唐西奇本賽季場均繳出全 NBA 最高的33.4分，外加7.9籃板8.7助攻，是湖人進攻端絕對的核心。根據統計，他在場上的使用率（Usage Rate）高達38%，這意味著如果唐西奇需要長時間缺陣，詹姆斯與剛傷癒復出的里夫斯（Austin Reaves）必須承擔更重的組織與得分重任。唐西奇可能是腿筋傷勢，這種傷情不易治療，湖人進行兩周客場之旅後的首場主場比賽，目前Crypto.com Arena的球迷皆在屏息等待進一步的核磁共振（MRI）檢查結果。對於目前正處於西區排名爭奪戰的湖人而言，唐西奇的健康直接決定了球隊的上限。本賽季唐西奇已因傷缺席過 8 場比賽，若此次傷勢涉及肌肉拉傷，恐怕將缺席一段時間。