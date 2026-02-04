我是廣告 請繼續往下閱讀

美國政府日前結束部分停擺，但投資人持續拋售科技股，並消化最新勞動力數據，美股今（4日）開盤漲跌互見，道瓊工業指數上漲173點或0.4%，那斯達克指數下跌0.2%，標普500指數上漲0.1%。截至美東時間上午10時，道瓊工業指數上漲113.72點或0.23%；標普500指數下跌15.63點或0.23%；那斯達克指數下跌173.43點或0.75%；費城半導體指數下跌121.92點或1.53%。個股部分，超微（AMD）大幅下跌14.72%或35.63美元，暫報206.48美元。輝達下跌1.9%、Meta下跌2.99%、台積電ADR下跌1.23%、甲骨文下跌4.59%、英特爾下跌1.02%、蘋果上漲2.6%、Alphabet下跌0.74%。據美國財經媒體CNBC報導，交易員繼續拋售科技股並消化最新的勞動力市場數據，超微（AMD）2026年第1季業績預計，低於分析師預期，股價大幅下跌，加劇科技股壓力。同業也面臨相同困境，博通下跌超過1%、美光科技下跌3%。軟體股也持續承壓，甲骨文、CrowdStrike延續前一日的跌勢，下跌約3%，ServiceNow、Salesforce也下跌。One Point BFG Wealth Partners首席投資長Peter Boockvar表示，AI科技股的交易不再是單向盈利，已經從全盤買入轉變為並非人人都能獲利，但幸運的是，到目前為止，投資者已經找到了其他投資標的，包括標普500指數的其他成分股、中小盤股，當然還有國際股票。此外，人力資源管理機構ADP今也公布「小非農」ADP就業報告，1月民間企業聘雇人數增加2.2萬人，低於去年12月的增加3.7萬人與道瓊預期的增加4.5萬人。「七巨頭」中Alphabet將於週三盤後公布財報，亞馬遜則將在週四公布財報。