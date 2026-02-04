我是廣告 請繼續往下閱讀

想問一下現在全聯有哪家鮮奶可以購買，以前都喝光泉跟瑞穗的，也想知道有沒有其他優質的牛奶品牌可以支持

▲全聯有販賣市售多款品牌的牛奶，也時常推出優惠活動，網友討論最新必買牛奶品牌引爆討論。（圖/我愛全聯好物老實說）

2026全聯牛奶婆媽公認5款曝光！小農崛起聲量超高

依序分別是「崙背鮮乳」、「六甲田莊」、「初鹿鮮乳」、「瑞穗鮮乳」以及「阿秀鮮乳」

📍2026全聯牛奶推薦第五名/阿秀鮮乳：

▲來自花蓮瑞穗鄉吉蒸牧場出品的「阿秀鮮乳」，通過「動物福利標章認證」，是花蓮縣唯一無毒農業牧場。（圖/吉蒸牧場臉書粉專）

📍2026全聯牛奶推薦第四名/瑞穗鮮乳：

▲瑞穗極制鮮乳72°C巴氏殺菌鮮乳，完整保留乳鐵蛋白、免疫球蛋白等珍貴營養素。（圖／NOWNEWS資料照）

📍2026全聯牛奶推薦第三名/初鹿鮮乳：

▲來自東台灣的初鹿鮮乳，讓牛隻飲用中央山脈清澈泉水以及青嫩牧草，並且採用H.T.S.T殺菌處理。（圖/初鹿鮮乳官網）

📍2026全聯牛奶推薦第二名/六甲田莊鮮乳：

▲六甲田莊鮮乳屬於單一牧場鮮乳，成分無調整堅持100%原生乳，也曾榮獲世界品質評鑑金獎殊榮。（圖/我愛全聯好物老實說）

📍2026全聯牛奶推薦第一名/崙背鮮乳：

▲崙背鮮乳是雲林縣政府跟台農鮮乳廠合作推出的產品，被婆媽封為是全聯必買的「神級鮮乳」。（圖/台農提供）

2026全聯推薦5款牛奶價格一次看！實際開喝心得、專家推薦

六甲田莊平常約79元、崙背鮮乳為92元、瑞穗鮮乳85元、阿秀鮮乳99元、初鹿鮮乳109元

▲2026全聯最新五款推薦牛奶價格區間一圖看！初鹿鮮乳最貴、六甲田莊最便宜，隨著促銷不同價格有時會浮動。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

其中吉蒸牧場的「阿秀鮮乳」、「瑞穗全脂鮮乳」都獲得80分的推薦；「初鹿牧場鮮乳」以及「瑞穗極制鮮乳」則是獲得100分的推薦