2026年全聯牛奶品牌推薦來了！牛奶因為富含蛋白質、鈣、維生素等營養素，成為許多民眾家中冰箱一定會購入的備品之一，不少人也都會到超市購買大瓶裝的牛奶，經濟又實惠。然而過去大家總是對大品牌牛奶特別有印象，像是光泉、義美、林鳳營等，但近幾年小農品牌崛起，便宜又好喝成為不少人的新寵。就有網友最新討論「全聯牛奶品牌推薦」，獲得最高聲量的包括初鹿、瑞穗、阿秀、崙背、六甲田莊等五大品牌，連食品製造業的YouTuber也特別拍片推薦到其中幾個品牌，一起來看看吧！
有網友在臉書社團貼文「我愛全聯好物老實說」貼文指出「2026年該統整一下牛奶品牌了！想問一下現在全聯有哪家鮮奶可以購買，以前都喝光泉跟瑞穗的，也想知道有沒有其他優質的牛奶品牌可以支持，孩子們都很喜歡喝鮮奶，希望有親自喝過而且常買的再推薦！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「全聯牛奶三大本柱輪流喝，六甲田莊、崙背、阿秀」、「我自己是六甲跟初鹿輪流買」、「瑞穗極制超級棒！初鹿的也很好喝喔！」、「我家都是輪流買，什麼有貨就買什麼，阿秀跟崙背最常缺貨，其他就是初鹿跟瑞穗都不錯」、「推瑞穗極制跟阿秀」、「我自己是牧真、六甲田莊跟崙背輪流買」、「六甲、光泉輪流喝」、「義美、初鹿跟瑞穗很喜歡！全聯牛奶真的很好買」。
2026全聯牛奶婆媽公認5款曝光！小農崛起聲量超高
然而記者實際把將近400多則留言丟進系統統整後，總計被提到最多推薦數的前五名，依序分別是「崙背鮮乳」、「六甲田莊」、「初鹿鮮乳」、「瑞穗鮮乳」以及「阿秀鮮乳」，不難看出現在小農鮮乳正火紅，在推薦排行榜上除了瑞穗鮮乳老牌不是小農鮮乳之外，其他品牌都是以「小型牧場」、「自建品牌」、「單一乳源」的鮮乳。
📍2026全聯牛奶推薦第五名/阿秀鮮乳：來自花蓮瑞穗鄉的「吉蒸牧場」，通過「動物福利標章認證」，是花蓮縣唯一無毒農業牧場，更有24小時獸醫駐場，讓牛隻健康狀況更能全面照料，雖然價格較高，但普遍被大家認為喝起來濃郁順口。
📍2026全聯牛奶推薦第四名/瑞穗鮮乳：除了是老字號大品牌之外，近幾年旗下的「極制」系列廣受好評，採用歐美同步的72度巴氏低溫殺菌技術，保留更多乳鐵蛋白、免疫球蛋白的天然營養，喝起來跟一般濃醇鮮奶不同，更為清爽順口，獲得婆媽的口碑認證。
📍2026全聯牛奶推薦第三名/初鹿鮮乳：來自東台灣的初鹿鮮乳，讓牛隻飲用中央山脈清澈泉水以及青嫩牧草，並且採用H.T.S.T殺菌處理，降低對免疫球蛋白、維生素等成分破壞，保留最完整的營養，特色是香醇濃郁，不少喜歡奶味重的民眾相當喜歡購買這款。
📍2026全聯牛奶推薦第二名/六甲田莊鮮乳：乳源分別來自文雅牧場及林家和牧場，屬於單一牧場鮮乳，成分無調整堅持100%原生乳，也曾榮獲世界品質評鑑金獎殊榮，口感喝起來清爽而不膩口，是不少婆媽去全聯首選牛奶品牌之一。
📍2026全聯牛奶推薦第一名/崙背鮮乳：這是雲林縣政府跟台農鮮乳廠合作推出的產品，同時也是台農鮮乳場精選小農的首支主打品牌鮮乳，強調是無調整、無添加之100%鮮乳，保留了滿滿營養，是婆媽眼中封為「必買神級鮮乳的存在」。
2026全聯推薦5款牛奶價格一次看！實際開喝心得、專家推薦
然而許多人也好奇這幾款鮮乳在全聯的價格帶，如果以936ml至946ml包裝來看，價格為79元至109元不等，六甲田莊平常約79元、崙背鮮乳為92元、瑞穗鮮乳85元、阿秀鮮乳99元、初鹿鮮乳109元，不過由於全聯經常有促銷活動，價格偶爾會有浮動，像是崙背鮮奶記者買過最便宜82元就入手。
《NOWNEWS》記者自己這5款都有在全聯鮮乳買過，其中阿秀鮮乳、崙背鮮乳、六甲田莊都經常缺貨，但三款真的都很順口好喝，完全不意外大家熱愛小農鮮乳的原因；瑞穗鮮乳則是老牌品質有保證不用多說，全脂鮮乳濃醇香，極制系列則常常缺貨，買氣非常不錯，喝起來爽口也沒有奶腥味；初鹿鮮乳好喝不過價格帶較高，是五款婆媽推薦牛奶品牌中最好入手的。
最近食品業老闆「妙妙 MiaoMiao」也有拍片評比全聯、家樂福牛奶品牌系列，其中吉蒸牧場的「阿秀鮮乳」、「瑞穗全脂鮮乳」都獲得80分的推薦；「初鹿牧場鮮乳」以及「瑞穗極制鮮乳」則是獲得100分的推薦，下回民眾如果想要嘗試不同風味的牛奶的話，去全聯就可以看看有沒有榜單上的品牌囉！
資料來源：花蓮吉蒸牧場臉書、瑞穗鮮乳官網、初鹿鮮乳官網、台灣牧場官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
2026全聯牛奶婆媽公認5款曝光！小農崛起聲量超高
然而記者實際把將近400多則留言丟進系統統整後，總計被提到最多推薦數的前五名，依序分別是「崙背鮮乳」、「六甲田莊」、「初鹿鮮乳」、「瑞穗鮮乳」以及「阿秀鮮乳」，不難看出現在小農鮮乳正火紅，在推薦排行榜上除了瑞穗鮮乳老牌不是小農鮮乳之外，其他品牌都是以「小型牧場」、「自建品牌」、「單一乳源」的鮮乳。
📍2026全聯牛奶推薦第五名/阿秀鮮乳：來自花蓮瑞穗鄉的「吉蒸牧場」，通過「動物福利標章認證」，是花蓮縣唯一無毒農業牧場，更有24小時獸醫駐場，讓牛隻健康狀況更能全面照料，雖然價格較高，但普遍被大家認為喝起來濃郁順口。
然而許多人也好奇這幾款鮮乳在全聯的價格帶，如果以936ml至946ml包裝來看，價格為79元至109元不等，六甲田莊平常約79元、崙背鮮乳為92元、瑞穗鮮乳85元、阿秀鮮乳99元、初鹿鮮乳109元，不過由於全聯經常有促銷活動，價格偶爾會有浮動，像是崙背鮮奶記者買過最便宜82元就入手。
《NOWNEWS》記者自己這5款都有在全聯鮮乳買過，其中阿秀鮮乳、崙背鮮乳、六甲田莊都經常缺貨，但三款真的都很順口好喝，完全不意外大家熱愛小農鮮乳的原因；瑞穗鮮乳則是老牌品質有保證不用多說，全脂鮮乳濃醇香，極制系列則常常缺貨，買氣非常不錯，喝起來爽口也沒有奶腥味；初鹿鮮乳好喝不過價格帶較高，是五款婆媽推薦牛奶品牌中最好入手的。
資料來源：花蓮吉蒸牧場臉書、瑞穗鮮乳官網、初鹿鮮乳官網、台灣牧場官網