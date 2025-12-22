這周就是聖誕節，來杯熱咖啡提神展開！「LINE禮物」周一加油打氣，限量開賣7-11咖啡買一送一電子票券，大杯特選拿鐵只要40元；全家周一限定大杯單品咖啡、特濃咖啡第2杯10元，還有博多天婦羅烏龍麵、哈密瓜雪酪冰棒買一送一；萊爾富咖啡買20送20剩最後兩天；慶祝聖誕節，星巴克買一送一今明連喝兩天，省錢咖啡優惠快把握。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜限12月22日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾中杯精品馥芮白2杯109元，5.5折（原價100元、特價55元）
📍APP｜12月20日至12月24日
◾好時經典可可6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾香草焦糖瑪奇朵／黃金榛果太妃6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾香鑽水果茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾大杯燕麥拿鐵6杯290元，6.4折（原價75元、特價48元）
◾咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍奶茶6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
📍APP｜12月23日至12月31日
◾大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾風味系列熱飲12杯520元，6.6折（原價65元、特價43元）
活動品項：紅茶拿鐵／好時可可／香草焦糖瑪奇朵／太妃榛果／濃抹茶／濃焙茶）
◾西西里風檸檬咖啡系列12杯670元，7折（原價80元、特價56元）
◾小葉奶茶／梔子花奶青12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP｜12月22日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯110元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯特濃美式2杯65元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP優惠趣｜12月22日10:00開賣
◾博多牛蒡天婦羅烏龍麵買1送1，5折（原價89元、特價45元）
◾FMC哈密瓜雪酪冰棒買1送1，5折（原價40元、特價20元）
🟡星巴克
慶祝聖誕節，星巴克買一送一連續兩天登場。周一、周二（12月22日、23日）限時2天，活動期間11:00至20:00買大杯以上同品項買一送一，優惠品項不包含太妃核果冷萃咖啡、太妃核果氮氣冷萃咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍門市｜11月26日至12月23日
◾大杯阿華田（巧克力歐蕾、草莓）25元，4.2折（原價60元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾桂圓紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯摩卡咖啡買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯橙香拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜11月26日至12月23日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）
◾60元茶拿鐵系列買12送12，5折（原價60元、特價30元）
◾79元珍珠冰茶系列買12送12，5折（原價79元、特價40元）
🟡美廉社
📍APP｜12月10日至2026年1月6日
◾大杯濃萃美式100杯2000元，4折（原價50元、特價20元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵100杯2400元，4折（原價60元、特價24元）
以上限量販售至2026年1月1日，兌換至2026年7月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克
