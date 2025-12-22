日本人氣服飾品牌UNIQLO備受全球顧客喜愛，其中「UNIQLO +J」系列被評價比JWA還難遇、難搶。日本UNIQLO在2021年短暫復刻該系列單品後，睽違5年，官方又宣布UNIQLO +J系列「羽絨外套、MA-1 外套、襯衫」單品將回歸，預計於2026年1月1日元旦正式開賣，其中羽絨外套的回歸讓許多人意外，當年這件因耐穿又時尚百搭，超高質感成為許多人遊日必買的神衣。
📍Uniqlo +J系列是什麼？
日本UNIQLO在2009年與被譽為「極簡主義女王」的德國設計師Jil Sander聯名合作，將時尚精品的剪裁與質感帶入平價服飾，極簡風又質感高的單品，瞬間成現象級聯名，開賣即售完，甚至一度造成官網當機。雖然該系列人氣高，官方只在2014、2015針對重點單品復刻，2020年才終於正式宣佈回歸，卻又在2021年結束，儘管暫別市場多年，但直至現今仍經常被討論。
📍Uniqlo +J系列復刻單品一次看！羽絨外套高質感、這件代購也搶不到
UNIQLO近日宣布將於2026年1月1日推出「復刻コラボ」系列，這次準備了傳奇UNIQLO +J 3款單品「羽絨外套、MA-1外套、襯衫」，日本實體通路將於元旦當天準時開賣，官方線上網站則在當日上午8時15分同步販售。
1、羽絨外套：單件日幣17900元（約新台幣3432元）
+J立領羽絨外套（貨號481112）兼具保暖度與質感，主打使用高密度緞面聚酯纖維搭配750蓬鬆度以上的高品質羽絨，設計比例與線條也十分講究，擺脫過去與羽絨外套給予人厚重形象，肩膀與袖口都有收束細節，穿起來十分顯瘦又時尚，是當年人人瘋搶的神級外套，評價上也都熱讚「版型非常好看質感也很不錯」。
2、MA-1外套：單件日幣14900元（約新台幣2857元）
+J MA-1外套（貨號485339）有灰色、黑色共2色，開賣時因軍裝輪廓的俐落剪裁和低調光澤等特點爆紅，加上不同於過往UNIQLO極簡外型相當時尚，成為許多人赴日搶購的神衣。當年該款熱銷到幾乎買不到，代購價甚至被炒到台幣近萬元，在網路上正面評價也多，被稱讚「我到現在還在穿，很讚」、「這件真的很好看，很耐穿」。
3、襯衫：單件日幣3990元（約新台幣765元）
+J系列襯衫（貨號487160、487343）主打百搭特點，使用100% SUPIMA精紡棉紗製成，胸前還有設有口袋，兼具實用與時尚，衣襬的圓角還能清楚看見「+J」字樣。該款目前共有藍、淺藍、白、藍底白條紋共4色，低調卻時尚性質，多年後仍是許多人愛穿的單品。
📍Uniqlo +J系列台灣有賣嗎？
截至目前，台灣、香港UNIQLO尚未有開賣資訊，但台灣今年仍有推出UNIQLO：C 秋冬聯名系列，在今年9月5日正式開賣，男女裝部分款式眾多，其中不少單品現正特價中，倘若有喜愛的民眾，不妨可以參考官網最新資訊再下手。
資料來源：日本UNIQLO、台灣UNIQLO
