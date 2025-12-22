我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議員江和樹今天在服務處值勤時，一名金髮美女拿著台灣國旗微笑朝他走來，接著拿出一張小紙條，自稱來台灣旅遊的聾啞人士，希望賣國旗換取旅遊經費，江和樹深深感動，不顧服務處倉庫還有幾百支小國旗，毅然掏出100元、和金髮美女拍下合照，還上網宣傳自己的國際交流與善舉，卻被網友笑「連議員也被詐騙啦」！他覺得「傷害性不大、侮辱性極強」，決定向警方報案。江和樹今（22）日在臉書發文，指上午在服務處值勤，突然走進一位外國朋友，「最讓我驚喜的是，他手上拿著我們的台灣國旗，面帶微笑的向我走來」。江和樹說，他本來自豪了一下，以為紅到國外，連外國人都想和他拍照，正想用手機翻譯軟體和對方溝通時，這位外籍女孩掏出一張小紙條，表示是來台灣旅遊的聾啞人士，希望拿國旗換取旅遊經費，他稱「看到她這份奮發向上努力的精神，深深感動了和樹，於是掏出了我的新臺幣替她圓夢」。網友大笑留言「你被詐騙了啦」「她下班後就聽得見了」！並附上新聞連結，表示這是前陣子南部流行的「國旗詐騙」。江和樹還訪問另一位買國旗的鄰長阿北，阿北說賣國旗給他的人「仙女下凡好漂亮，我看到就暈了啦」！但也有網友懷疑江和樹是比照「匯款一元凍結帳戶」的模式故意受騙，留下與對方的合照後，臉書發文呼籲民眾注意，但他不願證實，只喊著說被騙走100元「傷害性不大、侮辱性極強」，他被騙走愛心和感情，已向警方報案，要阻止更多人受騙。