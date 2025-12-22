我是廣告 請繼續往下閱讀

▲福原愛宣布再婚懷孕。（圖／福原愛小紅書）

福原愛在2021年宣布和台灣桌球好手江宏傑離婚，近日她接受日媒採訪時透露，自己在夏天時已經和男朋友登記結婚，且懷上了對方的孩子，她透露這是她第一次在日本生孩子，「我自己也對現在的狀況感到驚訝，不過多了家人、迎接新生命，讓我非常開心。」而老公身分也曝光，是她之前被媒體拍到的約會對象「橫濱男子」。根據日媒《女性Seven》報導，福原愛在今年初夏時期，和曾被拍到的約會對象「橫濱男子」登記結婚，且在不久之後，懷上了對方的孩子，「說實在的，我在跟他交往前，壓根沒有想過自己會再婚，所以其實我對現在的狀況也很驚訝，但是迎接新生命、新的家族成員到來，讓我覺得非常開心也很幸福。」福原愛提到，自己在2020年決定要跟江宏傑離婚，為了可以帶著家人在日本一起生活，因此在2021年自己回到日本，不過那個時候被報導了「密會橫濱男子」、「婚外情」，不僅給對方造成了許多困擾，也讓福原愛的離婚官司處於弱勢，不過這時，支持自己的人是這位橫濱男子，因此兩人決定從2021年底開始交往，以「伴侶」的方式互相扶持。交往過了一陣子後，對方的家人告訴了福原愛：「結婚後以家人的形式一起走下去怎麼樣？」這讓福原愛開始思考，「若是另一半是『橫濱男子』的話，婚姻生活應該會很順利」，也不用自己一個人在海外，獨自面對許多困難，因此兩人在2025年初夏入籍（登記結婚），也懷上了對方的孩子。福原愛和江宏傑於2016年結婚，桌球好手的跨國婚姻備受矚目，婚後兩人定居在台灣南部，育有一女一子，女兒於2017年出生，兒子則在2019年誕生。不過婚姻最終仍畫下句點，雙方於2021年7月正式宣布離婚，各自展開新生活。