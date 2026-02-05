威力彩第115000011期頭獎金額累積至9.7億元，開獎時間將於今（5）日晚間8時30分揭曉獎號。曾深入研究彩券機率的軟體工程師Roger，曾提出一套「威力彩必中包牌法」，強調只要買齊指定的28組號碼，就能保證每一期至少中獎一次，最低也能拿下普獎或玖獎，讓槓龜機率歸零，且不會影響頭獎中獎的原始機率。Roger實際以程式驗證，此組合能完整覆蓋所有開獎情境，但也強調僅能確保小獎入袋，報酬期望值並未提升，屬於以成本換取穩定中獎的策略。
威力彩必中包牌法曝光！頭獎機率仍不變
Roger過去曾拍影片完整解析「威力彩必中包牌法」，指出只要一次購入28注，即可涵蓋所有可能的開獎組合。他說明，威力彩整體中獎機率約為11.78%，等於平均每購買8.5注才會中一次獎，其中最容易出現的就是普獎與玖獎，單注獎金為100元。
依規則，普獎需對中第一區與第二區各1個號碼；玖獎則是第一區對中3個號碼，但第二區未中。Roger進一步拆解，透過將4個第二區號碼各自搭配3注，可覆蓋隨機18個第一區號碼，再用另外4個第二區號碼各搭配4注，補齊剩下沒選到的20個號碼，最終形成能覆蓋全部開獎結果的28注組合。
舉例來說：
1.第二區先選8個不重複的號碼
例如隨便選：2、4、5、6、7、8、9、10
2.把這8個第二區號碼分成兩組
第一組4個（例如：2、4、5、6）
第二組4個（例如：7、8、9、10）
3.第一組的4個第二區號碼，各配3注不同的第一區號碼：4×3=12注
4.第二組的4個第二區號碼，各配4注不同的第一區號碼：4×4=16注
5.12注＋16注＝28注，等於一次全部買完所有組合。
Roger也提醒，實際投注時，務必先將兩區號碼隨機洗亂，再依同一個次產生的結果去購買，才能確保理論上的100％中獎率。他強調，這類包牌策略並非提高頭獎機率，而是透過犧牲中段獎金的彈性，換取穩定的小獎回收，讓每期都「至少不會槓龜」。
威力彩28組號碼保證中獎！工程師實測認證了
Roger之後也曾在Threads發文分享，他早已透過數學計算與程式模擬驗證，只要依照指定方式購買圖中28注組合，「那麼不管開獎結果是什麼、不管台彩再怎麼邪惡」，都能確保其中至少有一注中獎。且這套方法不受開獎結果影響，屬於機率覆蓋的必然結果。
不過，Roger也坦白說明，這並不代表一定能中頭獎，而是意味著花費2800元購買28注後，至少能拿回普獎或玖獎的獎金，實質獲利有限，「如果你數學夠好的話，可以挑戰看看能不能用27組就保證中獎，這應該還是一個未解難題。」
