即將靠近春節連假，最後上班時刻來杯咖啡提神，7-11今（5）日起門市有濃萃美式、精品美式、精品拿鐵買2送2，還有濃萃拿鐵買2送1；全家 APP隨買跨店取寄杯美式2杯66元、特濃拿鐵2杯88元，門市有特濃拿鐵加14多喝一杯；萊爾富門市摩卡咖啡單杯特價30元，優惠只到今天，比半價更便宜。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜2月4日至2月8日
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
📍門市｜2月4日至2月17日
◾香草焦糖風味瑪奇朵第二杯半價，7.5折（原價65元、特價49元）
◾黃金榛果太妃風味拿鐵第二杯半價，7.5折（原價90元、特價68元）
📍APP｜2月4日至2月9日
◾大杯厚乳拿鐵15杯688元，7.1折（原價65元、特價46元）
◾特大杯美式／特大杯拿鐵任選14杯688元，7折（原價70元、特價50元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任選12杯688元，7.2折（原價80元、特價57.3元）
◾咖啡珍珠歐蕾15杯688元，6.1折（原價75元、特價46元）
◾風味飲指定熱飲15杯688元，7.1折（原價65元、特價46元）
可選好時經典可可／香草焦糖瑪其朵／黃金榛果太妃／福岡八女濃抹茶／鹿兒島濃焙茶
◾燕麥榛果拿鐵／特大杯厚乳拿鐵任選11杯688元，6.9折（原價90元、特價63元）
📍APP｜即起至2月8日（限OPEN錢包）
◾黑金燒仙草／椰香芋見西米露買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
🟡全家便利商店
📍門市｜2月4日至2月8日
◾特濃拿鐵加14元多一杯，6.2折（原價65元、特價40元）
◾特濃美式加24元多一杯，7.3折（原價55元、特價40元）
◾大杯冰磚拿鐵加19元多一杯，6.3折（原價80元、特價50元）
◾大杯仙女紅茶加10元多一杯，6.3折（原價40元、特價25元）
📍門市｜2月6日至2月8日
◾阿奇儂極濃義式開心果雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾可口可樂435ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾農心 辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾TWIX特趣焦糖巧克力香脆麥餅買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾米香脆奶昔買1送1，5折（原價69元、特價35元）
📍APP｜2月1日至2月6日
◾大杯特濃美式2杯66元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）
📍APP｜2月13日限定
◾特大杯濃美式10杯399元，6.7折（原價60元、特價約40元）
◾特大杯特濃拿鐵 8杯399元，7.1折（原價70元、特價約50元）
◾私品茶40元飲品 17杯399元，5.9折（原價40元、特價約24元）
◾私品茶55元飲品 12杯399元，6.0折（原價55元、特價約34元）
◾私品茶65元飲品 10杯399元，6.1折（原價65元、特價約40元）
◾茶葉蛋40顆399元
📍APP｜2月14日至2月22日
◾大杯特濃美式25杯888元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵21杯888元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾中杯單品美式17杯888元，6.5折（原價80元、特價53元）
◾中杯單品拿鐵15杯888元，6.6折（原價90元、特價60元）
◾私品茶40元飲品37杯888元，6折（原價40元、特價24元）
◾私品茶55元飲品27杯888元，6折（原價55元、特價33元）
◾私品茶65元飲品23杯888元，5.9折（原價65元、特價39元）
◾大杯特濃美式310杯8888元，5.2折（原價55元、特價29元）
◾大杯特濃拿鐵263杯8888元，5.2折（原價65元、特價34元）
◾ 大杯單品美式 170杯 8888元，5.2折（原價100元、特價 53元）
◾ 大杯單品拿鐵 155杯 8888元，5.2折（原價110元、特價 58元）
◾私品茶40元飲品420杯8888元，5.3折（原價40元、特價22元）
◾私品茶55元飲品305杯8888元，5.3折（原價55元、特價30元）
◾私品茶65元飲品258杯8888元，5.3折（原價65元、特價35元）
（以上8888元組合，兌換期限長達至117年12月25日，購買再額外加贈8888點Fa點）
🟡萊爾富
📍門市｜2月3日至2月5日
◾中杯辻利抹茶歐蕾29元，4.8折（原價60元）
◾摩卡咖啡30元，4.3折（原價70元、特價30元）
📍門市｜1月21日至2月10日
◾中杯辻利抹茶歐蕾29元，4.8折（原價60元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾泰式奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜1月21日至2月20日
◾鴛鴦珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾泰式珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾檸檬焙烏龍冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾辻利抹茶歐蕾29元，5折（原價60元、特價29元）
🟡美廉社
📍門市｜2月4日至3月3日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃鮮奶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍APP｜2月4日至3月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜1月24日至2月8日
◾精品美式買10送8，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵買10送6， 6.3折（原價55元、特價34元）
全聯分批取（點此）
資料來源：7-11、全家、萊爾富
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜2月4日至2月8日
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
◾香草焦糖風味瑪奇朵第二杯半價，7.5折（原價65元、特價49元）
◾黃金榛果太妃風味拿鐵第二杯半價，7.5折（原價90元、特價68元）
◾大杯厚乳拿鐵15杯688元，7.1折（原價65元、特價46元）
◾特大杯美式／特大杯拿鐵任選14杯688元，7折（原價70元、特價50元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任選12杯688元，7.2折（原價80元、特價57.3元）
◾咖啡珍珠歐蕾15杯688元，6.1折（原價75元、特價46元）
◾風味飲指定熱飲15杯688元，7.1折（原價65元、特價46元）
可選好時經典可可／香草焦糖瑪其朵／黃金榛果太妃／福岡八女濃抹茶／鹿兒島濃焙茶
◾燕麥榛果拿鐵／特大杯厚乳拿鐵任選11杯688元，6.9折（原價90元、特價63元）
◾黑金燒仙草／椰香芋見西米露買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
🟡全家便利商店
📍門市｜2月4日至2月8日
◾特濃拿鐵加14元多一杯，6.2折（原價65元、特價40元）
◾特濃美式加24元多一杯，7.3折（原價55元、特價40元）
◾大杯冰磚拿鐵加19元多一杯，6.3折（原價80元、特價50元）
◾大杯仙女紅茶加10元多一杯，6.3折（原價40元、特價25元）
◾阿奇儂極濃義式開心果雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾可口可樂435ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾農心 辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾TWIX特趣焦糖巧克力香脆麥餅買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾米香脆奶昔買1送1，5折（原價69元、特價35元）
◾大杯特濃美式2杯66元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾特大杯濃美式10杯399元，6.7折（原價60元、特價約40元）
◾特大杯特濃拿鐵 8杯399元，7.1折（原價70元、特價約50元）
◾私品茶40元飲品 17杯399元，5.9折（原價40元、特價約24元）
◾私品茶55元飲品 12杯399元，6.0折（原價55元、特價約34元）
◾私品茶65元飲品 10杯399元，6.1折（原價65元、特價約40元）
◾茶葉蛋40顆399元
📍APP｜2月14日至2月22日
◾大杯特濃美式25杯888元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵21杯888元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾中杯單品美式17杯888元，6.5折（原價80元、特價53元）
◾中杯單品拿鐵15杯888元，6.6折（原價90元、特價60元）
◾私品茶40元飲品37杯888元，6折（原價40元、特價24元）
◾私品茶55元飲品27杯888元，6折（原價55元、特價33元）
◾私品茶65元飲品23杯888元，5.9折（原價65元、特價39元）
◾大杯特濃美式310杯8888元，5.2折（原價55元、特價29元）
◾大杯特濃拿鐵263杯8888元，5.2折（原價65元、特價34元）
◾ 大杯單品美式 170杯 8888元，5.2折（原價100元、特價 53元）
◾ 大杯單品拿鐵 155杯 8888元，5.2折（原價110元、特價 58元）
◾私品茶40元飲品420杯8888元，5.3折（原價40元、特價22元）
◾私品茶55元飲品305杯8888元，5.3折（原價55元、特價30元）
◾私品茶65元飲品258杯8888元，5.3折（原價65元、特價35元）
（以上8888元組合，兌換期限長達至117年12月25日，購買再額外加贈8888點Fa點）
🟡萊爾富
📍門市｜2月3日至2月5日
◾中杯辻利抹茶歐蕾29元，4.8折（原價60元）
◾摩卡咖啡30元，4.3折（原價70元、特價30元）
◾中杯辻利抹茶歐蕾29元，4.8折（原價60元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾泰式奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾鴛鴦珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾泰式珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾檸檬焙烏龍冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾辻利抹茶歐蕾29元，5折（原價60元、特價29元）
🟡美廉社
📍門市｜2月4日至3月3日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃鮮奶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜1月24日至2月8日
◾精品美式買10送8，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵買10送6， 6.3折（原價55元、特價34元）
全聯分批取（點此）
資料來源：7-11、全家、萊爾富