▲徐媽媽黃春梅年輕時的照片十分美麗動人。（圖／微博＠娛樂少稍年）

▲S媽（中下）在大S（左）過世後情緒多次潰堤，在家人的陪伴下才慢慢振作起來。（圖／黃春梅臉書）

女星大S（徐熙媛）去年2月2日在日本驟逝，享年48歲，消息震撼演藝圈，身為母親的徐媽媽（S媽，黃春梅）白髮人送黑髮人，悲痛心情難以言喻。一張徐媽年輕時的舊照也被粉絲挖出，眾人見狀後驚嘆，原來大S的神仙基因、颯爽個性全都遺傳自這位傳奇母親。而徐媽媽更令人欽佩的是，她離婚後獨自養大3個女兒還幫前夫還清800萬負債，這堅毅性格也深深影響到小孩。大S的離去讓徐家人陷入無盡哀思，徐媽媽去年曾多次在臉書發文，分享歌手陳昇的歌曲〈把悲傷留給自己〉，表達對女兒的思念和白髮人送黑髮人的苦楚，粉絲見狀也紛紛湧入留言鼓勵她，希望她能振作。而這位今年已71歲的徐媽媽，過去總是以「大小S經紀人」的堅毅形象出現在螢光幕前。在大S過世後，微博上出現一張徐媽媽年輕時的照片，被網友瘋傳。畫面中的她五官立體、氣質清秀，懷中抱著的嬰兒，疑似是大S的姊姊徐熙嫻。照片曝光後網友看了紛紛驚呼難怪徐家3姊妹能有如此出眾的外貌，原來全是承襲了母親的優秀基因，讓她們年紀輕輕就因高顏值獲得廣告商青睞，大、小S更在求學階段就開啟了演藝之路。不過鮮少人知道的是，徐媽媽的美麗背後，卻是滿布荊棘的半生。她18歲便嫁入徐家，本以為丈夫徐堅是銀樓二代，能給她安穩的生活，怎料婚後才知丈夫有酗酒、賭博的問題。徐媽媽曾為了孩子選擇隱忍，直到小S出生後，她才終於下定決心，帶著3個女兒離開婆家，展開獨立生活。而徐媽媽最令人印象深刻的，正是她果敢堅韌的性格。2008年徐爸爸被爆欠下約800萬元賭債，甚至傳出討債人士上門追討，面對危急局面，徐媽媽選擇挺身而出，帶著女兒們出面協商處理，展現身為母親的韌性與責任感。這樣不退縮的態度，也深深影響了大S，讓她從小就懂得守護家人。如今大S雖已離開人世，但徐媽媽一路走來的「為母則強」，依然讓外界動容。