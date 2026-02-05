我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金州勇士與亞特蘭大老鷹達成協議，正式將前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield）送往老鷹，換回拉脫維亞長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

根據《ESPN》權威記者Shams Charania報導，金州勇士與亞特蘭大老鷹達成協議，正式將前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield）送往老鷹，換回拉脫維亞長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。這樁交易也正式終結了自1月15日庫明加主動喊出「賣我」後，紛擾多時的轉隊風波。勇士此次交易的核心目標在於提升禁區的得分能力與防守高度。波爾辛吉斯本賽季至今出賽17場，場均能貢獻17.1分與5.1籃板。雖然波爾辛吉斯自1月7日起因阿基里斯腱炎症及感冒症狀缺席至今，但在這筆交易達成前，他在老鷹隊週四的傷病報告中已被列為出賽成疑（Questionable），顯示其身體狀況已接近康復，預計很快就能披上勇士戰袍重返賽場。對於勇士而言，送走23歲的潛力前鋒庫明加是個艱難但必要的決定。自1月中旬庫明加公開表達對定位不滿並要求交易以來，他與教練團的關係始終是媒體關注的焦點。交易名單彙整：勇士獲得： 波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。老鷹獲得： 庫明加（Jonathan Kuminga）、希爾德（Buddy Hield）。老鷹隊藉此補進了極具天賦的庫明加以及外線火力穩定的希爾德，試圖在東區季後賽門票爭奪戰中增添籌碼。隨著2月5日交易大限進入倒數計時，勇士管理層選擇在最後一刻完成這筆重磅交易，不僅解決了內部休息室的隱憂，也為柯瑞（Stephen Curry）找來了具備外線威脅的明星長人夥伴。波爾辛吉斯能否迅速適應勇士體系，將是灣區軍團下半球季衝擊排名的關鍵。