就在NBA美國職籃（National Basketball Association）交易大限（2月5日）倒數計時之際，密爾瓦基公鹿超級球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）打破沉默。在公鹿總經理霍斯特（Jon Horst）首度開始聽取各隊報價的動盪時刻，這位兩屆MVP主動致電《The Athletic》主跑公鹿的隨隊資深記者Eric Nehm，親自揭露他在忠誠與奪冠野心之間的痛苦掙扎。同時也透露並沒有一定要離開公鹿，只要母隊在今夏補強讓他看到爭冠希望，就願意留下，此發言似乎暗示這筆交易會拖到季後。
字母哥深夜電訪親曝心聲：密爾瓦基是我的家
Nehm透露，字母哥將家庭和職業分得很清，並不隨意接受場下採訪，多年來都是如此。但幾天前他才接受《密爾沃基哨兵報》記者的訪問，足以顯示出他想要完整表達自己之所以產生離開公鹿的想法，不希望被誤解和貼標籤。
這是阿德托昆博職業生涯首度主動透過電話接受媒體採訪，在周三深夜，他致電給了Nehm。他首先感性地談起這座效力13年的城市，試圖解釋為何「離開」對他而言是如此沉重的抉擇。
「讓我們暫且把公鹿隊放在一邊，談談這座城市。當你打開我孩子的護照，出生地寫的是威斯康辛州密爾瓦基。我在這裡有了4個孩子，我的父親安葬在這裡，我為我母親蓋的房子就在我家走過去4秒鐘的地方。在什麼樣的星球上，有人會想要離開這一切？」
字母哥帶傷上場 為公鹿拚到受傷
面對外界對他可能在球隊低谷時選擇離去的質疑，阿德托昆博顯得有些激動。他提到自己在1月23日對陣金塊隊時，儘管小腿受傷仍堅持上場直到最後一刻，最終導致傷勢加劇。
「任何處於我這種位置的人，面臨本季不穩定的戰績與反覆的傷病，可能都會說：『我要保護我的小腿，讓我們做個商業決定（休戰）吧。』但我不是那樣的人。我不會放棄，我會拼到最後一口氣，這是上帝塑造我的方式。」
字母哥攤牌：我想留在這裡，但我想為了勝利而戰
儘管熱愛密爾瓦基，阿德托昆博也直言不諱地對公鹿隊現狀表達不滿。公鹿目前僅以19勝29負排在東區第12位，進攻與防守效率皆處於聯盟後段。
字母哥說，「兄弟，如果你問我內心深處想要什麼，我希望職業生涯剩下的時間都是一名公鹿球員，並在這裡再拿一座總冠軍。我想留在這裡，但我留在這裡是要為了贏球，而不是為了爭取季後賽門票而拼命。」
他強調自己已經31歲，深感「時光不等人」的壓力。相比於勒布朗-詹姆斯（LeBron James）那樣的長青樹，他現實地認為自己的巔峰期或許只剩幾年，因此無法接受球隊目前缺乏化學反應且表現掙扎的狀態。
若公鹿進行補強 字母哥就願意留下
當記者問到，若公鹿能在今年夏天利用手頭上的三枚首輪選秀權重組陣容，讓他看到重返爭冠行列的希望，他是否願意再給球隊一次機會？阿德托昆博毫不猶豫地回答：「噢，當然，1000%願意，100萬分之百願意。」
阿德托昆博的這番話，無疑是給了公鹿管理層最後的通牒。在距離交易截止日不到48小時的當口，公鹿必須決定：是相信自己能在短期內圍繞這名史上最強大的球員重新打造爭冠文化，還是承認時代已過，放手讓這位希臘怪物在新的城市延續他的奪冠夢。
「當你品嚐過總冠軍的滋味後，那是你唯一追逐的目標。」阿德托昆博最後說道。而密爾瓦基是否還能提供這份榮耀，答案即將揭曉。
消息來源：The Athletic
