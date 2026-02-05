我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「AD」戴維斯交易包裹完整內容。（圖／Gemini AI/記者黃建霖監製）

對於華盛頓特區的運動迷而言，2026年2月4日是個極其諷刺且令人心碎的日子。就在華盛頓巫師宣佈從達拉斯換來超級巨星「AD」安東尼·戴維斯（Anthony Davis）的同天，曾被譽為產業「黃金標準」的《華盛頓郵報》（The Washington Post）體育版部門正式宣布裁撤。這項突如其來的裁員行動不僅象徵著媒體業寒冬的嚴峻，也讓特區痛失了數十年來最重要的運動輿論陣地。就在《華盛頓郵報》宣佈裁撤體育部門並裁掉3分之1員工的幾小時後，巫師隊完成了隊史規模最大的交易之一——收購明星長人戴維斯。然而，這則讓全城沸騰的重磅新聞，在郵報自家的線上體育頁面上卻超過2小時毫不見蹤影。專欄作家Barry Svrluga感嘆，體育版原本是社區對話與辯論的純粹空間，如今這個空間在華盛頓已不復存在。《華盛頓郵報》體育版在過去數十年來，不僅僅是報導賽果，更是全美體育新聞學的指標。許多現今體育傳媒界的巨星皆由此發跡，ESPN知名節目《PTI》主持人Michael Wilbon與Tony Kornheiser，在成為電視紅星前，曾是郵報長期的專欄台柱。另外，該報還有多位業內標竿人物，包括：棒球寫作大師Thomas Boswell、曾獲職棒作家協會傑出成就獎；以及Christine Brennan與Sally Jenkins，兩位均曾獲得體育新聞界最高榮譽「紅史密斯獎（Red Smith Award）」。《華盛頓郵報》致力於挖掘真相，他們對前球隊老闆施奈德（Dan Snyder）任內組織文化的調查報導，被視為促成其出售球隊的關鍵因素之一。《華盛頓郵報》體育版的價值在於其對在地新聞與國際消息的完美平衡。他們既有頂尖足球記者Steven Goff報導世界盃，也會透過深受期待的「All-Met」名單評選區域內最強的高中排球隊。然而如今距這樣堅持的傳統媒體，卻一家家沒落，《運動畫刊》早已改版，《華盛頓郵報》也難以堅持。曾任職於該報的記者Scott Allen在社交媒體上分享了一系列具代表性的頭版圖輯，彷彿是獻給該報體育版的輓歌，紀錄了過去25年來華盛頓體育的興衰——從大聯盟重返華盛頓，到首都隊（Capitals）、國民隊（Nationals）、神秘隊（Mystics）相繼奪冠的輝煌時刻。ESPN主播Scott Van Pelt感嘆：「在特區讀著郵報長大，我直到後來才意識到，並不是每個城市的報紙都能擁有這種水準的巨匠。」隨著紙媒式微與裁員潮蔓延，這塊曾讓華盛頓運動迷感到自己「與眾不同」的金字招牌，終究敵不過媒體轉型的巨浪，在AD降臨特區的歡呼聲中，寂靜地落下了帷幕。