最讓我感到驚訝的就是，週二開的8.7億頭獎那期全台灣賣了3億的威力彩

▲有網友發現威力彩上期頭獎8.7億時，全台灣威力彩銷售總額竟然就突破3億，非常驚人引爆討論。（圖/台彩官網）

台彩公告銷售金額為3億615萬600元

銷售額就只有5963萬餘元，雖然還是非常誇張的數字，但如今已經是5倍銷售額成長

▲威力彩這波連槓的初期，頭獎當時2億元，銷售額5963萬餘元，如今頭獎上看9.7億元，銷售額已經翻5倍成長，令人震撼。（圖/台彩官網）

2025年1月1日至12月10日，電腦型彩券銷售達到773.5億元，

台彩販售的「公益彩券」盈餘到底拿去哪裡？

其中50%分配給全國22個地方政府辦理社會福利之用；45%用於國民年金；5%則提供全民健康保險準備之用。

▲台彩銷售彩券的盈餘50%分配給全國22個地方政府辦理社會福利之用；45%用於國民年金；5%則提供全民健康保險。（圖/台彩官網）

威力彩頭獎今（5）日晚間即將開出超高額9.7億元，不少民眾都希望自己是那個可以終結連槓的幸運兒，好過個好年！然而，就有網友意外發現，台彩官網上有專區是針對每天派彩結果統計公告，除了有中獎注數、中獎號碼、中獎金額之外，就連當期銷售數字也會誠實公告出來，發現上期頭獎8.7億時，全台灣銷售總額竟然突破3億元，引爆話題討論，不少人都表示：「太離譜，光是彩券金流就有3億元，大家真的是覺得自己有多幸運。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「本來在研究這幾期威力彩都開哪些號碼，意外發現台彩的官網上面都會公告近幾期的中獎號碼、中獎注數，........中獎率僅1/2209萬大家還是這麼瘋，真的好狂」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「這數據也真的是有夠誇張，一期就有3億多到底是怎樣，一注才100元欸」、「從來沒在買，天生沒中獎運，寧願把100元拿來喝珍奶吃雞排」。《NOWNEWS》記者也實際到台彩官網查看，發現在上一期威力彩頭獎8.7億元時，，非常的驚人，不過有趣的是，隨著獎金的提高銷售額有正相關成長，像是這波連槓在去年12月1日時，當時保證頭獎2億元，，對於沒在購買電腦型彩券的記者來說，數字真的令人震撼。台彩在去年結算時也表示，主要包括春節加碼檔期表現強勢，期間銷售金額年增就高達14.7億元；另外則是威力彩以及大樂透都有高頭獎的累積，最後加上最新第五屆經銷商已經開始了解銷售技巧，才讓電腦型彩券在去年有成長23.9%以上的成績。然而除了電腦型彩券熱銷773.5億之外，立即型彩券（刮刮樂）去年也有好表現，賣出860.8億元，全年度業績相加超過1634億元，不少人肯定也會好奇，根據財政部官網「公益彩券問與答專區」當中也有解答，依據公益彩券發行條例相關規定，公益彩券盈餘的用途，只能說，民眾有中獎夢想之餘，也千萬不要沈迷，雖然高額頭獎很吸睛，但那畢竟都是機率非常渺小的事情，還是要看清現實。