隨著2026年NBA交易截止日進入最後倒數，金州勇士爭奪密爾瓦基公鹿巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的計畫似乎正踢到鐵板。根據多位內幕記者報導，勇士的報價在公鹿眼中吸引力不如邁阿密熱火與明尼蘇達灰狼。在此困境下，灣區媒體與專家紛紛建議勇士應迅速啟動「B計畫」，將交易目標轉向洛杉磯快艇的兩屆FMVP得主雷納德（Kawhi Leonard）。
字母哥爭奪戰落後 勇士報價傳遭公鹿冷落
儘管勇士隊開出了包括庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、穆迪（Moses Moody）、四枚無保護首輪籤及多枚選秀交換權的「全副身家」梭哈報價，但根據NBA記者Jake Fischer透露，公鹿隊內部更傾向於明尼蘇達灰狼與邁阿密熱火所能提供的球員組合。
此外，消息指出阿德托昆博已將灰狼隊列為首選目的地，這讓勇士隊在這場超級球星爭奪戰中處於極其不利的地位。
灣區傳奇記者建議：轉向追求雷納德
長期追蹤勇士隊的資深媒體人Mark Willard在《95.7 The Game》節目中呼籲，若追求字母哥失敗，勇士應立即聯繫快艇商討雷納德的交易案。
Willard擬定的雷納德交易方案：
勇士送出：庫明加（Jonathan Kuminga）、格林（Draymond Green）、傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）。
快艇送出：雷納德（Kawhi Leonard）。
Willard分析指出，快艇在日前將哈登（James Harden）交易至騎士後，顯然已開始重新思考球隊方向。如果快艇希望陣容更加年輕化並提升運動能力，潛力新星庫明加將是極具吸引力的籌碼。
快艇佈局2027 雷納德恐不在長遠計畫內
根據《The Athletic》記者Sam Amick報導，快艇隊正將眼光瞄準2027年自由市場。屆時包括阿德托昆博、約基奇（Nikola Jokic）與東契奇（Luka Doncic）等巨星都可能進入市場，而快艇屆時預計將擁有超過1.2億美元的薪資空間。
報導提到，雷納德的合約將在明年到期，快艇管理層可能並不打算將他納入長遠藍圖。這為勇士隊提供了操作空間，讓柯瑞（Stephen Curry）與雷納德這兩位頂級球星聯手，在柯瑞職業生涯末期再衝擊一次總冠軍。
對於急於在季後賽有所作為的勇士而言，雷納德雖然有傷病隱憂，但其季後賽的統治力無庸置疑。在爭奪字母哥希望逐漸渺茫之際，這項轉向策略是否能在大限前達成協議，將取決於勇士球團對「贏在當下」的執著程度。
消息來源：Heavy Sports
