NBA交易截止日（2月5日）已進入最後衝刺階段，全聯盟最受矚目的「希臘怪物」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）交易案出現重大轉折。根據ESPN權威記者Shams Charania報導，密爾瓦基公鹿在談判中重點接觸的球隊已轉向邁阿密熱火與明尼蘇達灰狼。這項消息無疑給了先前被視為領跑者的金州勇士一記重擊，顯示勇士可能已處於出局邊緣。根據《ClutchPoints》記者Brett Siegel報導，灰狼隊目前在阿德托昆博的心儀名單中高居首位。分析指出，這與兩隊核心的年齡結構有極大關係。灰狼當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）年僅24歲，而勇士球星柯瑞（Stephen Curry）即將在3月滿38歲。灰狼目前擁有更強大的支援陣容；反觀勇士，由於巴特勒（Jimmy Butler）因前十字韌帶（ACL）撕裂賽季報銷，競爭力大幅受挫。雖然灰狼最受阿德托昆博青睞，但他們面臨選秀資產不足的困境，必須透過複雜的多方交易來完成。灰狼正與各隊商討關於麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、蘭道爾（Julius Randle）與里德（Naz Reid）的交易。灰狼可能先將麥丹尼爾斯送往爭冠球隊換取多枚首輪籤，再連同里德、蘭道爾與新秀貝林格（Joan Beringer）一起送往公鹿。儘管形勢不利，但勇士隊尚未完全放棄。Siegel在社群媒體上補充指出，勇士提供的報價中包含多枚首輪選秀權，其中2030年、2032年的選秀權以及2031年的選秀權互換權被認為極具價值。若公鹿最終選擇「未來資產」而非「即戰力球員」，勇士仍有微弱的機會反超。公鹿目前戰績19勝29負，排名東部第12。報導指出，如果公鹿在截止日前無法達成令其滿意的重磅交易，球隊可能會選擇在剩下的賽季「全力以赴」擺爛，以保住今年的高順位選秀權。