▲老將康利以穩定著稱，上賽季場均24.7分鐘內能貢獻4.5次助攻，卻僅有1.1次失誤。（圖／美聯社／達志影像）

這是一筆幾乎零風險的操作。康利不需要大量球權，卻能幫助球隊梳理進攻並減少失誤

▲湖人在本次大限前的保守態度源於其長遠的財務佈局。湖人預計在今年夏天將擁有超過5500萬美元的薪資空間。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日（2月5日）進入最後倒數，洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）的補強策略出現重大轉向。在錯失多名交易市場上的頂級目標後，總經理佩林卡（Rob Pelinka）似乎已將目光投向「買斷市場」，而根據NBA內幕記者Jake Fischer觀察，湖人在本次大限前的保守態度源於其長遠的財務佈局。，目標是圍繞唐西奇（Luka Doncic）並重新簽下里夫斯（Austin Reaves）進行重建。因此，佩林卡不願為了短期補強而承擔多年份的高額合約。這項哲學讓湖人在競爭激烈的交易市場中顯得較為被動，但也讓「買斷市場」成為湖人提升戰力的最優解。週二發生的一筆震撼交易案中，灰狼、活塞與公牛達成了三方協議，康利與新星艾維（Jaden Ivey）一同被送往芝加哥。隨後，資深記者Chris Haynes報導指出，老將康利以穩定著稱，上賽季場均24.7分鐘內能貢獻4.5次助攻，。這對於失誤率偏高的湖人第二陣容而言，無疑是劑強心針。湖人本季三分命中率僅34.9%（排名聯盟第21）。儘管康利本季因年紀因素準星下滑至32.1%，但，若能找回手感，將是湖人外圍的重要威脅。另外，，更是一位有口皆碑的好隊友，身為一名備受尊敬的前明星球員，康利的加盟能為湖人季後賽衝刺期提供寶貴的領導經驗。康利目前正處於兩年2000萬美元合約的最後一年，。若他與公牛達成買斷協議，湖人可以利用老將底薪將其簽下。《Lake Show Life》記者Maxwell Ogden指出，。在目前湖人追求穩定性的當口，這位38歲的老將或許是除了追求巨星外的最佳替代方案。隨著交易大限只剩下不到24小時，湖人是否能如願在買斷市場「撿漏」成功，將直接決定他們在西區下半賽季的競爭力。