▲南韓節目播出大S和具俊曄的完整愛情故事，以及大S離世前的併發時間軸。（圖／翻攝自YouTube）

感性內容推升全國收視新高 20年緣分再續卻迎來生離死別

▲具俊曄（如圖）吻別大S一幕令人鼻酸。（圖／李承道臉書）

病情惡化關鍵成討論焦點 具俊曄守墓近況震撼全場

韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於本月3日晚間播出以具俊曄與大S（徐熙媛）為主軸的特輯內容，節目從一開始便以「名人如何面對生命終點」為題，細膩鋪陳2人跨越時間與國界的情感歷程。該集播出後引發觀眾高度共鳴，不僅主持群數度落淚，觀眾情緒也隨節目推進層層堆疊，成為本季最受矚目的一集。尤其當具俊曄被拍到在墓園深情守在大S身邊時，收視率更是一度飆破4%，榮登全國收視第一，吸引約超過200萬韓國人觀看。根據韓國收視數據顯示，該集全國平均收視達3.1%，瞬間最高收視更衝上4.2%，換算成實際觀看人口，等同吸引超過200萬名觀眾同步關注，節目播出後迅速在韓國社群平台引發洗版式討論，不少網友直言：「像在看一部現實版愛情電影！」也有人表示情緒被完全帶走：「一邊看一邊哭，卻又捨不得轉台。」節目內容完整回顧具俊曄與大S的情感軌跡，從20多年前初次相識到多年後因一通電話重新聯繫，2人緣分再次轉動最終攜手走入婚姻，節目透過訪談、資料畫面與旁白交錯呈現，讓這段原本就備受矚目的戀情，更顯得真實而深刻，然而具俊曄與大S最終沒有迎來Happy Ending，命運在幸福來臨後急轉直下，突如其來的生離死別，成為節目中最令人鼻酸的一段。《名人生老病死的祕密》節目後半段轉而以醫學角度切入，針對大S在日本旅遊期間病況急速惡化的關鍵時刻進行解析，節目中由醫師李洛俊說明，大S她本身即有心臟相關基礎疾病，當病毒入侵時可能引發一般人難以預料的連鎖反應，進而導致嚴重後果，此外加上大S生病期間又跑去泡溫泉、吃感冒藥等一系列看似「正常」的舉措，反而加速她的病情惡化，這段專業說明也讓不少觀眾對名人健康議題與隱性疾病，有更多警覺與反思。真正將節目情緒推向高點的，是製作單位親自查證並轉述具俊曄近況的片段，主持人張度練在節目中哽咽表示：「具俊曄在過去一年中，幾乎天天前往亡妻墓前守候！」製作單位原以為已經沒有機會訪問他，然而他的一句話，瞬間成為當集最催淚的畫面之一：「熙媛比我更辛苦地躺在那裡，我怎麼可以不來？」這段話一出，立刻讓即時留言區湧入大量觀眾回應，紛紛表示情緒潰堤，《名人生老病死的秘密》自2024年底以季播形式推出後，持續以醫學與情感交織的方式探討生命議題，也因此在本集再次掀起高度討論。