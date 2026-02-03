我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S（左2）女兒Elly（右2）、Lily（右1）登雜誌訪問，讓不少人想起當年ASOS組合。（圖／小S IG@elephantdee）

姊妹合體拍封面 時尚畫面引發討論

失去姊姊後沉潛 小S逐步回到舞台

藝人大S徐熙媛於去年2月因流感併發症驟逝，消息震撼演藝圈，也讓無數粉絲至今仍難以釋懷，隨著她離世滿一週年，各界以不同形式表達思念，相關紀念活動陸續展開。身為至親的小S一家，也在這段時間被外界高度關注，尤其2個女兒的近況更成為不少網友情感投射的焦點，彷彿在她們身上，看見徐家姊妹ASOS過往留下的影子。就連2人的神韻也讓不少人想起大S。就在大S逝世一週年前夕，小S的2個女兒Elly許曦文與Lily許韶恩罕見合體為時尚雜誌拍攝封面，畫面曝光後立刻引起熱烈討論，不少人直呼彷彿看到當年大S與小S組成的徐氏姊妹ASOS再現，姊妹倆在鏡頭前展現高度默契，肢體語言自然大方，整體氛圍既成熟又帶點叛逆感，被形容為新世代版本的經典雙人組合。在精品品牌服裝襯托下，許氏姊妹的時尚氣場格外突出，兩人不約而同以微鬈長髮入鏡，臉型線條與五官輪廓精緻立體，不僅外型相似，連眼神與姿態都展現出難得的同步感。許多粉絲留言指出，這樣的神韻與氣質，讓人瞬間聯想到當年由大S與小S組成、曾風靡一時的姊妹搭檔 ASOS，彷彿血緣與時代感在此交會。大S驟逝後小S一度全面暫停演藝工作，沉潛數月整理情緒，直到去年10月才在老搭檔蔡康永陪伴下，於金鐘獎舞台重新露面，之後她也參與年底跨年形象影片的配音工作，談及過往全家一同看煙火的回憶時數度哽咽，真情流露的模樣，讓外界感受到失去至親後難以平復的心情，也更能理解她對家庭的深厚情感。此次Elly與Lily的時尚合體，不少人認為不只是單純的封面拍攝，更像是一種無聲的傳承，她們在鏡頭前展現的自信與風格，被視為徐家獨有的時尚基因延續。粉絲也紛紛留言表示，姊妹倆不僅外型亮眼，更散發出與母親、姨媽相似的態度與氣質，形容她們是「最時髦的許氏姊妹」，也期待未來能看到更多屬於她們的舞台。