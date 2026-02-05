（更新時間2/4 23：00）

▲克里夫蘭騎士透過交易換來36歲老將哈登（James Harden），與米契爾組成新雙槍。（圖／美聯社／達志影像）

▲波士頓塞爾提克已與芝加哥公牛達成協議，送走後衛西蒙斯（Anfernee Simons）、正式交易來兩度入選全明星賽的中鋒武切維奇（Nikola Vucevic）。（圖／美聯社／達志影像）

▲公牛一口氣補進爆發力十足的年輕後衛艾維與經驗老道的康利，強化後場深度與即戰力；活塞換回穩定外線輸出的赫爾特，而灰狼則藉此成功降低豪華稅壓力，為後續追逐更大咖球星預留操作空間。（圖／美聯社／達志影像）

▲曼菲斯灰熊送走2屆全明星傑克森（Jaren Jackson Jr.），換到3張首輪籤，未來7年將持有13張首輪籤可操作，並列全聯盟最多。（圖／美聯社／達志影像）

▲克里夫蘭騎士、沙加緬度國王與芝加哥公牛已達成三方交易協議。騎士隊送出表現不如預期的前鋒亨特，換回交易市場上的大熱門艾利斯（Keon Ellis）以及「德國小跑車」施洛德（Dennis Schroder）。（圖／美聯社／達志影像）

▲崔楊轉戰華盛頓巫師，將肩負起帶領年輕核心重建的重任。年僅27歲的他生涯場均9.8次助攻，上季更以11.6次助攻榮登聯盟助攻王，成為巫師重啟未來的關鍵引擎。（圖／美聯社／達志影像）

NBA本季的交易大限將在台灣時間2月6日清晨4點截止，聯盟各隊的操盤進入白熱化階段。早在幾週前，亞特蘭大老鷹送走當家球星崔楊（Trae Young）就已揭開序幕，而近日包括傑克森（Jaren Jackson Jr.）與哈登（James Harden）等球星也相繼轉隊。為了讓球迷不錯過任何一筆重磅操作，《NOWnews今日新聞》特別整理這份「交易截止日懶人包」，帶讀者快速掌握截止日前所有的市場動態與球隊佈局。後衛 哈登（James Harden）後衛 賈蘭德（Darius Garland）、二輪選秀權「大鬍子」哈登前進克里夫蘭！快艇決定在哈登打出近6年來最高得分效率的賽季，將這位11屆全明星送回東區。騎士為了衝擊冠軍孤注一擲，而快艇則換回更年輕的賈蘭德進行後場重組。中鋒 尼古拉·武切維奇（Nikola Vucevic）、2027年二輪籤（來自丹佛）後衛 安芬尼·西蒙斯（Anfernee Simons）、2026年二輪籤（灰狼、鵜鶘、尼克或拓荒者中順位最優者）塞爾提克急需一名合格中鋒，他們成功弄來了市場上進攻能力最好的長人之一。武切維奇（Nikola Vucevic）本季場均繳出16.9分、9籃板，三分球命中率更高達37.6%。反觀公牛隊，這已經是他們三天內的第三筆交易，持續在擁擠的後場堆積後衛天賦。後衛 傑登·艾維（Jaden Ivey）、後衛 麥克·康利（Mike Conley）前鋒 凱文·赫爾特（Kevin Huerter）、中鋒 達里奧·薩里奇（Dario Saric）、2026年首輪籤互換權（受保護）現金公牛後場大進補，一口氣收進充滿爆發力的年輕後衛艾維（Jaden Ivey）與經驗豐富的老將康利（Mike Conley）。活塞則獲得穩定的射手赫爾特（Kevin Huerter），而灰狼的操作主要是為了省下豪華稅，以利後續在市場上追求更大的目標。前鋒 傑倫·傑克森（Jaren Jackson Jr.）、後衛 約翰·康查爾（John Konchar）、中鋒 喬克·蘭代爾（Jock Landale）、後衛 文斯·威廉斯（Vince Williams Jr.）後衛 沃爾特·克萊頓（Walter Clayton Jr.）、前鋒 凱爾·安德森（Kyle Anderson）、前鋒 泰勒·亨德里克斯（Taylor Hendricks）、前鋒 喬治·尼恩（Georges Niang）、2027年首輪籤（騎士、灰狼、爵士中最優者）、2027年湖人首輪籤、2031年太陽首輪籤爵士為了拯救聯盟墊底的防守，不惜重本找來曾獲年度最佳防守球員（DPOY）的傑克森（Jaren Jackson Jr.），他曾三度入選防守陣容且兩度拿下阻攻王。灰熊方面則徹底放眼未來，透過這筆交易繼續擴充他們的選秀寶庫，目前他們在未來七年內已手握驚人的 13 枚首輪籤。後衛 基翁·艾利斯（Keon Ellis）、後衛 丹尼斯·施洛德（Dennis Schroder）前鋒 德安德烈·亨特（De'Andre Hunter）中鋒 達里奧·薩里奇（Dario Saric）、2027年二輪籤、2029年二輪籤騎士成功甩掉亨特（De'Andre Hunter）高達 2,330 萬美元的薪資包袱，換取操作彈性，並補進了本季替補出發卻能場均貢獻1.1次抄截的防守型後衛艾利斯（Keon Ellis）。後衛 維特·克雷伊奇（Vit Krejci）中鋒 杜普·里斯（Duop Reath）、2027年二輪籤、2030年二輪籤拓荒者在側翼位置上獲得升級，克雷伊奇（Vit Krejci）本季三分球命中率高達 42.3%，場均得分也來到生涯新高的 9 分。後衛 崔楊（Trae Young）後衛 C.J. 麥凱倫（CJ McCollum）、前鋒 柯瑞·基斯珀特（Corey Kispert）亞特蘭大一個時代正式終結。擔任了八年看板球星後，崔楊（Trae Young）將前往華盛頓特區，負責帶領巫師的一群年輕核心展開重建新篇章。這位27歲的頂級控衛生涯場均助攻達9.8 次，上個賽季更以場均11.6次助攻榮登聯盟助攻王。