（更新時間2/4 23：00）NBA本季的交易大限將在台灣時間2月6日清晨4點截止，聯盟各隊的操盤進入白熱化階段。早在幾週前，亞特蘭大老鷹送走當家球星崔楊（Trae Young）就已揭開序幕，而近日包括傑克森（Jaren Jackson Jr.）與哈登（James Harden）等球星也相繼轉隊。為了讓球迷不錯過任何一筆重磅操作，《NOWnews今日新聞》特別整理這份「交易截止日懶人包」，帶讀者快速掌握截止日前所有的市場動態與球隊佈局。
以下依照交易日期依序排列，最新交易置於最上方：
📅 2月4日
🔥 震撼彈：哈登重返東區轉戰騎士
克里夫蘭騎士獲得： 後衛 哈登（James Harden）
洛杉磯快艇獲得： 後衛 賈蘭德（Darius Garland）、二輪選秀權
交易點評： 「大鬍子」哈登前進克里夫蘭！快艇決定在哈登打出近6年來最高得分效率的賽季，將這位11屆全明星送回東區。騎士為了衝擊冠軍孤注一擲，而快艇則換回更年輕的賈蘭德進行後場重組。
☘️ 綠衫軍補強禁區
波士頓塞爾提克獲得： 中鋒 尼古拉·武切維奇（Nikola Vucevic）、2027年二輪籤（來自丹佛）
芝加哥公牛獲得： 後衛 安芬尼·西蒙斯（Anfernee Simons）、2026年二輪籤（灰狼、鵜鶘、尼克或拓荒者中順位最優者）
交易點評： 塞爾提克急需一名合格中鋒，他們成功弄來了市場上進攻能力最好的長人之一。武切維奇（Nikola Vucevic）本季場均繳出16.9分、9籃板，三分球命中率更高達37.6%。反觀公牛隊，這已經是他們三天內的第三筆交易，持續在擁擠的後場堆積後衛天賦。
🔄 公牛、活塞、灰狼三方交易
芝加哥公牛獲得： 後衛 傑登·艾維（Jaden Ivey）、後衛 麥克·康利（Mike Conley）
底特律活塞獲得： 前鋒 凱文·赫爾特（Kevin Huerter）、中鋒 達里奧·薩里奇（Dario Saric）、2026年首輪籤互換權（受保護）
明尼蘇達灰狼（Minnesota Timberwolves）獲得： 現金
交易點評：公牛後場大進補，一口氣收進充滿爆發力的年輕後衛艾維（Jaden Ivey）與經驗豐富的老將康利（Mike Conley）。活塞則獲得穩定的射手赫爾特（Kevin Huerter），而灰狼的操作主要是為了省下豪華稅，以利後續在市場上追求更大的目標。
🛡️ 爵士升級防守、灰熊狂囤選秀權
猶他爵士獲得： 前鋒 傑倫·傑克森（Jaren Jackson Jr.）、後衛 約翰·康查爾（John Konchar）、中鋒 喬克·蘭代爾（Jock Landale）、後衛 文斯·威廉斯（Vince Williams Jr.）
曼菲斯灰熊獲得： 後衛 沃爾特·克萊頓（Walter Clayton Jr.）、前鋒 凱爾·安德森（Kyle Anderson）、前鋒 泰勒·亨德里克斯（Taylor Hendricks）、前鋒 喬治·尼恩（Georges Niang）、2027年首輪籤（騎士、灰狼、爵士中最優者）、2027年湖人首輪籤、2031年太陽首輪籤
交易點評： 爵士為了拯救聯盟墊底的防守，不惜重本找來曾獲年度最佳防守球員（DPOY）的傑克森（Jaren Jackson Jr.），他曾三度入選防守陣容且兩度拿下阻攻王。灰熊方面則徹底放眼未來，透過這筆交易繼續擴充他們的選秀寶庫，目前他們在未來七年內已手握驚人的 13 枚首輪籤。
📅 2月1日
🔄騎士清出空間、國王收側翼
克里夫蘭騎士獲得： 後衛 基翁·艾利斯（Keon Ellis）、後衛 丹尼斯·施洛德（Dennis Schroder）
沙加緬度國王獲得： 前鋒 德安德烈·亨特（De'Andre Hunter）
芝加哥公牛獲得： 中鋒 達里奧·薩里奇（Dario Saric）、2027年二輪籤、2029年二輪籤
交易點評： 騎士成功甩掉亨特（De'Andre Hunter）高達 2,330 萬美元的薪資包袱，換取操作彈性，並補進了本季替補出發卻能場均貢獻1.1次抄截的防守型後衛艾利斯（Keon Ellis）。
🔄拓荒者外線升級
波特蘭拓荒者獲得： 後衛 維特·克雷伊奇（Vit Krejci）
亞特蘭大老鷹獲得： 中鋒 杜普·里斯（Duop Reath）、2027年二輪籤、2030年二輪籤
交易點評： 拓荒者在側翼位置上獲得升級，克雷伊奇（Vit Krejci）本季三分球命中率高達 42.3%，場均得分也來到生涯新高的 9 分。
📅 1月8日
🦅 鷹王換人做，崔楊前進特區
華盛頓巫師獲得： 後衛 崔楊（Trae Young）
亞特蘭大老鷹獲得： 後衛 C.J. 麥凱倫（CJ McCollum）、前鋒 柯瑞·基斯珀特（Corey Kispert）
交易點評： 亞特蘭大一個時代正式終結。擔任了八年看板球星後，崔楊（Trae Young）將前往華盛頓特區，負責帶領巫師的一群年輕核心展開重建新篇章。這位27歲的頂級控衛生涯場均助攻達9.8 次，上個賽季更以場均11.6次助攻榮登聯盟助攻王。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📅 2月4日
🔥 震撼彈：哈登重返東區轉戰騎士
克里夫蘭騎士獲得： 後衛 哈登（James Harden）
洛杉磯快艇獲得： 後衛 賈蘭德（Darius Garland）、二輪選秀權
交易點評： 「大鬍子」哈登前進克里夫蘭！快艇決定在哈登打出近6年來最高得分效率的賽季，將這位11屆全明星送回東區。騎士為了衝擊冠軍孤注一擲，而快艇則換回更年輕的賈蘭德進行後場重組。
波士頓塞爾提克獲得： 中鋒 尼古拉·武切維奇（Nikola Vucevic）、2027年二輪籤（來自丹佛）
芝加哥公牛獲得： 後衛 安芬尼·西蒙斯（Anfernee Simons）、2026年二輪籤（灰狼、鵜鶘、尼克或拓荒者中順位最優者）
交易點評： 塞爾提克急需一名合格中鋒，他們成功弄來了市場上進攻能力最好的長人之一。武切維奇（Nikola Vucevic）本季場均繳出16.9分、9籃板，三分球命中率更高達37.6%。反觀公牛隊，這已經是他們三天內的第三筆交易，持續在擁擠的後場堆積後衛天賦。
芝加哥公牛獲得： 後衛 傑登·艾維（Jaden Ivey）、後衛 麥克·康利（Mike Conley）
底特律活塞獲得： 前鋒 凱文·赫爾特（Kevin Huerter）、中鋒 達里奧·薩里奇（Dario Saric）、2026年首輪籤互換權（受保護）
明尼蘇達灰狼（Minnesota Timberwolves）獲得： 現金
交易點評：公牛後場大進補，一口氣收進充滿爆發力的年輕後衛艾維（Jaden Ivey）與經驗豐富的老將康利（Mike Conley）。活塞則獲得穩定的射手赫爾特（Kevin Huerter），而灰狼的操作主要是為了省下豪華稅，以利後續在市場上追求更大的目標。
猶他爵士獲得： 前鋒 傑倫·傑克森（Jaren Jackson Jr.）、後衛 約翰·康查爾（John Konchar）、中鋒 喬克·蘭代爾（Jock Landale）、後衛 文斯·威廉斯（Vince Williams Jr.）
曼菲斯灰熊獲得： 後衛 沃爾特·克萊頓（Walter Clayton Jr.）、前鋒 凱爾·安德森（Kyle Anderson）、前鋒 泰勒·亨德里克斯（Taylor Hendricks）、前鋒 喬治·尼恩（Georges Niang）、2027年首輪籤（騎士、灰狼、爵士中最優者）、2027年湖人首輪籤、2031年太陽首輪籤
交易點評： 爵士為了拯救聯盟墊底的防守，不惜重本找來曾獲年度最佳防守球員（DPOY）的傑克森（Jaren Jackson Jr.），他曾三度入選防守陣容且兩度拿下阻攻王。灰熊方面則徹底放眼未來，透過這筆交易繼續擴充他們的選秀寶庫，目前他們在未來七年內已手握驚人的 13 枚首輪籤。
🔄騎士清出空間、國王收側翼
克里夫蘭騎士獲得： 後衛 基翁·艾利斯（Keon Ellis）、後衛 丹尼斯·施洛德（Dennis Schroder）
沙加緬度國王獲得： 前鋒 德安德烈·亨特（De'Andre Hunter）
芝加哥公牛獲得： 中鋒 達里奧·薩里奇（Dario Saric）、2027年二輪籤、2029年二輪籤
交易點評： 騎士成功甩掉亨特（De'Andre Hunter）高達 2,330 萬美元的薪資包袱，換取操作彈性，並補進了本季替補出發卻能場均貢獻1.1次抄截的防守型後衛艾利斯（Keon Ellis）。
波特蘭拓荒者獲得： 後衛 維特·克雷伊奇（Vit Krejci）
亞特蘭大老鷹獲得： 中鋒 杜普·里斯（Duop Reath）、2027年二輪籤、2030年二輪籤
交易點評： 拓荒者在側翼位置上獲得升級，克雷伊奇（Vit Krejci）本季三分球命中率高達 42.3%，場均得分也來到生涯新高的 9 分。
📅 1月8日
🦅 鷹王換人做，崔楊前進特區
華盛頓巫師獲得： 後衛 崔楊（Trae Young）
亞特蘭大老鷹獲得： 後衛 C.J. 麥凱倫（CJ McCollum）、前鋒 柯瑞·基斯珀特（Corey Kispert）
交易點評： 亞特蘭大一個時代正式終結。擔任了八年看板球星後，崔楊（Trae Young）將前往華盛頓特區，負責帶領巫師的一群年輕核心展開重建新篇章。這位27歲的頂級控衛生涯場均助攻達9.8 次，上個賽季更以場均11.6次助攻榮登聯盟助攻王。