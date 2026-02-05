台灣家樂福改名確定了！近日員工內部通知信曝光，股東大會已決議將公司名稱更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」，信中也提到內部即起都使用新公司名稱作業或更新。不過事實上，此為公司名稱，而非品牌名稱，也就是過去台灣家樂福公司名稱「家福股份有限公司」，改為「康達盛通生活事業股份有限公司」，品牌名稱則尚未確定。
家樂福公司名稱改為「康達盛通生活事業股份有限公司」
根據家樂福公司內部通知信件流出，已在1月28日臨時股東大會決議將公司名稱改為「康達盛通生活事業股份有限公司」，內部文件與溝通，即起都要使用新的公司名稱作業或更新。對外則是等待公司名稱變更登記經核准後，才會對外通知以及作業。
公告一流出不少民眾都誤會「家樂福」即將改名為「康達盛通」，事實上，公司名稱變更並不等於品牌更換。也就是說台灣家樂福的公司名稱「家福股份有限公司」已經更名為康達盛通，品牌名稱目前仍維持「家樂福」，全新品牌名稱尚未公開。
而「康達盛通」4個字在台灣並不陌生，主要關聯企業為康達盛通保險經紀人股份有限公司，過去為家福企業100%持股的子公司，目前隸屬統一企業集團。隨著統一集團於2023年完成對台灣家樂福的收購，康達盛通也納入統一集團的零售與服務體系中。
🟡家樂福改名原因、2026年全面更換新名稱
家樂福2025年底經董事會決議終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫。統一進一步說明，家樂福的經營團隊多年來已培養海外採購的量能與資源，「終止與法國家樂福間的品牌授權合約，能讓經營團隊依照台灣消費者的需求更深入耕耘台灣市場」，並且未來會匯集統一企業集團線上線下通路資源，引介海內外優秀品牌，並持續提供台灣在地良質產品，提供台灣消費者與外國遊客更多、更好、更優質的商品與服務。
家樂福公告中也強調「目前仍在為更名做最後規劃，將於適當時機宣布全台門市的新品牌，請廣大消費者繼續愛護及支持。」
資料來源：家樂福
