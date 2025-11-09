我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天積極搓合F4復出，朱孝天卻老是攪局。（圖／翻攝自相信音樂臉書）

男團F4由言承旭、朱孝天、周渝民（仔仔）、吳建豪所組成，今年7月登上五月天「回到那一天」台北大巨蛋演唱會，掀起一波老團合體潮，而F4的巡演計畫也都安排好，不過因為朱孝天總是在直播中說溜嘴喊卡，據悉目前新歌計畫只有F3，把朱孝天排除在外。根據《鏡報》指出，因為朱孝天太愛在直播中和粉絲大聊團體的計畫，很多都是仍在討論中，尚未確認的細節，讓公司很頭痛，F4的世界巡演計畫因此喊卡。經過多次討論，團隊忍痛將朱孝天排除在外，全新的復出計畫只有言承旭、周渝民和吳建豪，3人不僅有合唱，還有全新個人單曲，阿信和周渝民已經開始合作錄製新歌，F3的巡演也由阿信擔任製作人。對此，相信音樂回應，「阿信除了給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人。在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想。因此，阿信也邀請他們3人共同參與整體演唱會的策劃，一同規劃演唱會內容，演唱會也以最高規格籌備，敬請期待，一切消息依官方公布為主。」而忙碌的阿信目前蠟燭3頭燒，除了是F3的巡演製作人外，還正在跑監製的電影《我們意外的勇氣》宣傳，以及五月天「回到那一天」25週年巡演也正在進行中。五月天5525「回到那一天」25週年巡迴演唱會臺中站新年快樂版門票，於11/09 (日) 拓元售票 正式啟售09:30 親子套票區 · 10:00 玉山卡友專區 · 11:00 全面開賣。