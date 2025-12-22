我是廣告 請繼續往下閱讀

▲這紙合約對樂天桃猿與林立都是雙贏的合約。林立對於樂天桃猿的影響甚大，基本上就是「隊魂」林泓育之後的另一個重要存在。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿在球季間與林立討論的合約架構，一直都是以8年保障合約做為基本的討論方向。（圖／記者葉政勳攝，2025.10.27）

▲北部另一支球隊，是樂天桃猿競逐魔神樂的主要對手。（圖／記者林柏年攝 ,2025.10.18）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

樂天桃猿雖然在本季奪冠後，出現了未續留冠軍教頭古久保健二、二軍宿舍環境不理想、無法留住自由球員黃子鵬等事件。不過在母集團積極介入，以及新任副領隊礒江厚綺積極溝通下，樂天桃猿有機會露出曙光。先是2年合約續留王牌洋投威能帝(Pedro Fernandez)，再將以8年合約提前綁住隊長林立，二軍新宿舍也在明年1月1日搬遷進桃園市區的公寓式酒店，展現煥然一新的風貌。樂天桃猿在今年球季進行時，把留下黃子鵬與林立列為首要目標，但洽談過程中，一直都無法與兩人所屬的經紀團隊取得共識，最終這個問題也拖到了球季結束。黃子鵬本季結束後宣告行使自由球員權利，並與台鋼雄鷹簽下5年總額6600萬的合約轉隊；也讓樂天桃猿有更急迫的壓力，必須要在林立明年取得自由球員資格前，趕緊完成延長合約的共識。據了解，樂天桃猿在球季間與林立討論的合約架構，一直都是以8年保障合約做為基本的討論方向。消息人士指出：「林立對於留在桃園並不排斥，甚至可以說是想要留在桃園，因為這裡對他來說，是從青澀成長到成熟最習慣的環境，不過對於延長合約的思考點，林立最在乎的還是保障合約的長度，畢竟這幾年身體有一些大小傷勢，若綁定一些條件的話，薪資保障度有差。」而樂天桃猿在球季中就提出8年的合約架構，雖然對將滿30歲的林立而言，合約走完剛好是球員的衰退期，要再獲得大合約的機率不高，但當時所提出的保障薪水與薪資長度，已接近林立心中想要的水準，消息人士說：「那時候基本上只卡在一些激勵獎金的條件，不過當時的領隊有疑慮，不然的話那時候的保障薪資總額，已接近1.5億、月薪150萬多一些，差點就可以達成共識。」延續原有的8年合約架構，接手的副領隊礒江厚綺繼續與林立所屬經紀團隊討論延長合約。消息來源透露：「有人說的5年延長合約版本，基本上是誤傳，一開始就是延續原本的8年合約架構。」或許是黃子鵬離開後的態勢讓樂天桃猿需要再度加碼，最終樂天桃猿與林立接近達成8年保證收入約1.5億、月薪160萬左右、含激勵獎金1.8億的延長合約，合約中無選擇權或條件權。這紙合約對樂天桃猿與林立都是雙贏的合約。林立對於樂天桃猿的影響甚大，基本上就是「隊魂」林泓育之後的另一個重要存在，不論場內場外都有一定的影響力；而對於樂天桃猿而言，休賽季留下林立代表著球隊真的有重視休賽季風波之後的改革，副領隊礒江厚綺在這段時間的努力相當重要，他也極力想讓樂天桃猿能夠在休賽季的每個星期都有好消息。除了順利留下林立之外，目前樂天桃猿的另一個困難習題則是需要留下洋投左右護法中的魔神樂(Marcelo Martinez)。球界人士透露，魔神樂與樂天桃猿簽的合約裡面，有訂優先續約權的時間點，目前應該是已經到期，「因此魔神樂現在的狀態，如果他真的要跟其他球隊討論合約的話，是完全不受228條款的限制，這也是目前樂天桃猿與魔神樂談約卡關的主要原因。」據了解，樂天桃猿現階段還是以簽回魔神樂作為主要目標，但在留下威能帝的過程中，由於威能帝想要複數年合約、單年合約要價也開出80萬美元以上，再加上韓職球隊競價下，即便中職其他球隊只給出1+1的合約條件，樂天桃猿從原本的複數年90至100萬美元保障合約，一路加價到2年保障年薪約120萬美元左右，雖然最後順利留下威能帝，但也讓續留魔神樂的預算變得困難。目前北部另一支球隊，是樂天桃猿競逐魔神樂的主要對手，在遲遲未確定能否與魔神樂達成合約共識下，樂天桃猿先簽下新洋投Kyle Marman，讓洋投陣容先補上人選。Marman過往就在中職球隊的觀察名單內，他長局數的負擔能力是被看中的關鍵；另外今年球季Marman均速92英里的直球，搭配滑球效率不錯，被樂天桃猿認為符合中職的洋將需求。樂天桃猿現階段的洋投接觸名單，除了持續與魔神樂洽談之外，本季作為4號洋投的波賽樂(Beau Sulser)，以及中職其他球隊列入觀察名單的外籍左投，都是樂天桃猿接觸的洋投名單之一，就看魔神樂後續的洽談狀況，再做整體陣容的配置。整體而言，樂天桃猿的休賽季運作不僅維持在正軌，且節奏不錯。尋找洋將的速度、續留主力球員的談約、新球季教練團的配置，都已有初步結果。教練團安排讓曾豪駒回任總教練之外，首席教練、二軍總教練與其他部門教練，都以整體熟悉度為主，是現階段最合理的陣容安排。等到年初二軍宿舍搬遷完畢後，一切季後的風波問題也就就此解決，可以專心迎接新球季的衛冕挑戰。