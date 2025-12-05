氣象署預報指出，今（5日）東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，週末短暫回溫好天氣，不過下週一（8日）又有新一波東北季風影響，北台灣轉涼且降雨機會增加。
今天的天氣：水氣減少、早晚天氣涼！還是要穿厚外套
氣象署預報指出，今（5）日東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍減，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
低溫預測，西半部及宜蘭15~18度，花東及澎湖19度，金門、馬祖14度；高溫預測:北部、東半部及澎湖20~23度，中南部26度，金門19度，馬祖16度。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東空品區
普通：北部、中部、雲嘉南、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏
明天的天氣：週末東北季風減弱！把握短暫好天氣出遊
週末兩天（6日、7日）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
一週天氣：下週又有東北季風影響 北台灣濕答答
下週一（8日）東北季風再增強，下週二（9日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。北台灣白天高溫攝氏22度，低溫約攝氏17度至19度。
下週三、下週四（10日、11日）東北季風減弱，各地氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，氣溫回升到攝氏25至27度。
資料來源：中央氣象署、環境部
