金州勇士在今（5）日客場對陣費城76人的比賽中，打出柯爾（Steve Kerr）執教時代最難堪的時刻之一。在首節比賽中，勇士只進帳令人震驚的10分，而76人隊的後衛馬克西（Tyrese Maxey）首節一人就獨得12分，得分甚至超過了勇士全隊。不過勇士也不是省油的燈，儘管頭牌球星柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）皆缺陣，加上格林（Draymond Green）傷退下，還是在末節首度取得領先，可惜最終慘遭76人超新星埃奇庫姆（VJ Edgecombe）砍進一記絕殺的2分，又被馬克西賞了一記再見火鍋，最終以98：99不敵76人，苦吞二連敗。柯瑞持續缺陣下，76人開局打出20：0攻勢，打的勇士落花流水。 其中馬克西（Tyrese Maxey）單節就攻下14分，率隊在首節打出30：10的單節攻勢。第二節開局，穆迪（Moses Moody）連砍兩記三分，讓勇士瞬間拉出一波10：0，比分瞬間來到20：33。但在76人暫停回來後，6：3的攻勢又不得不讓勇士喊出暫停，中場76人56：34取的壓倒性的領先。雙方易籃再戰後，勇士很快找到節奏，單節打出32：24的得分，逐漸把比分追近。到了末節，勇士靠著桑托斯（Gui Santos）的2分進帳全場首次取得領先。可惜功虧一簣，剩0.9秒之際76人超新星埃奇庫姆（VJ Edgecombe）砍進一記絕殺的2分，最終就把比賽以99：98帶走，拿下二連勝；反觀勇士則苦吞二連敗。終場勇士5人得分上雙，其中斯賓塞（Pat Spencer）在末節扮演救世主，奪下全隊最高的16分，外帶4籃板、籃板、4助攻；穆迪與希爾德（Buddy Hield）則各自進帳14分。76人方面，馬克西一人就砍下35分、3籃板、2助攻；飆進絕殺球的新秀埃奇庫姆則進帳8分，外帶6籃板、5助攻。76人在柯瑞和巴特勒雙雙缺陣的情況下，首節就打出30：10的單節攻勢，打的勇士落花流水。讓勇士創下兩個不光彩的紀錄：本賽季任何球隊在首節的最低得分。這是勇士在柯爾（Steve Kerr）執教下任何一節比賽中的最低得分。對於原本就飽受傷病困擾的勇士來說，壞消息接踵而至。格林在比賽中因右腳問題提前離場，後續的傷勢狀況以及休息天數還需進一步確認。格林的傷退無疑是對勇士的巨大打擊，他們原本就缺少了從11月27日因股四頭肌受傷持續缺陣的核心柯瑞和膝蓋痠痛缺席的巴特勒。儘管陣中有波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和庫明加（Jonathan Kuminga）等可用之兵，但少了「三巨頭」勇士還是難以發揮完整戰力。格林在本場比賽中僅出戰9分鐘，得到3分和1次阻攻。